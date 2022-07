Servidores do TJPA fazem manifestações em repúdio à morte do oficial de Justiça

Servidores do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) promoveram manifestações em mais de 30 varas e comarcas do Estado para repudiar o assassinato do oficial de Justiça Clayton Nazaré Mesquita, ocorrido na quarta-feira (29), em pleno exercício de suas atribuições, no município de Novo Repartimento. Em Belém, o ato foi realizado no começo da noite, reunindo 20 pessoas, em manifestação organizada pelo Sindicato dos Funcionários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Sindju), na sede do Tribunal, na avenida Almirante Barroso, próximo da Dr. Freitas.

Nas manifestações, nesta quinta-feira (30), os servidores vestiram preto para homenagear o colega que perdeu a vida de maneira brutal e violenta.

VEJA MAIS

O ato desta noite pretendeu celebrar a vida do servidor morto em serviço e chamar atenção da administração do Tribunal e da sociedade paraense para a insegurança que os servidores sofrem no exercício do trabalho. Colegas de trabalho de Clayton Mesquita informaram que o assassinato dele ocorreu uma semana antes de o servidor ser transferido para o município de Ourém, algo pelo que ele aguardava com grande expectativa.

Dirigentes do Sindju reforçaram, nas manifestações, o compromisso com relação ao acompanhamento da apuração do crime para que os responsáveis sejam identificados, processados e punidos. O sindicato também se solidariza com a família e os amigos de Clayton Mesquita e reafirma a mobilização pela segurança dos 5 mil servidores do TJPA.