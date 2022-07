Polícia investiga morte de oficial de Justiça

A Polícia Civil do Pará informou, nesta quinta-feira (30), que o caso do assassinato do oficial de Justiça, Clayton Mesquita, é investigado pela Delegacia de Novo Repartimento, município onde o crime foi praticado. A PC infomou que pertences da vítima foram subtraídos durante o crime. "Equipes da Superintendência Regional de Tucuruí e da Delegacia de Homicídios de Marabá estão no município para reforçar as investigações, identificar os envolvidos e elucidar o caso", completou a PC em nota.

Ainda nesta quinta, imagens de câmeras de segurança indicando a ação de suspeitos da morte do servidor público começaram a circular em grupos nas redes sociais. Nas imagens, aparecem dois homens que estariam envolvidos na morte do oficial de Justiça. No entanto, a Polícia não confirmou nenhuma informação sobre o teor das filmagens.

De acordo com as imagens, dois homens aparecem perto da moto em que transitava a vítima. A expectativa de familiares, oficiais de Justiça e amigos de Clayton Mesquita é de que essas informações possam contribuir com o trabalho da Polícia para encontrar os autores do homcídio.

Ainda nesta quinta-feira, o corpo do oficial de Justiça foi sepultado no município de Marituba.