Michele Andrade mostra potência da voz com lançamento do EP; veja

A cantora Michele Andrade acaba de lançar o EP “Cabulosa” completo. Ele faz parte de um projeto audiovisual gravado em um cenário intimista e cultural na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

As faixas já estão liberadas nas principais plataformas de áudio e vídeo.

“Cabulosa” traz à tona a versatilidade e potência da voz da artista que vem crescendo a cada dia com performances envolventes que transitam com naturalidade entre os gêneros forró, pop, sertanejo, pagode e funk, reafirmando sua identidade artística com mensagens de empoderamento e uma estética cada vez mais plural.

Entre as músicas do projeto estão: “Traços de Malandra”, “Sem Misturar as Coisas”, “Dorme Que a Vontade Passa” e, claro, a faixa-título “Cabulosa”. Vale ressaltar que a faixa “Assume Aí”, que também faz parte do repertório, foi lançada no dia 17 de julho e já alcançou números expressivos nas plataformas digitais.

Com produção musical de Rafinha RSQ, nome por trás de grandes sucessos como “Loka” (Simone & Simaria feat. Anitta), “Modo Turbo” (Luísa Sonza, Anitta e Pabllo Vittar) e “Diferença Mara” (Juliette), e que possui ainda quatro Latin Grammys, além de vários hits no topo das paradas, Michele revela seu entusiasmo com o lançamento. “Estou em uma fase incrível e muito feliz. Não vejo a hora de todos conhecerem esse projeto que preparamos com muito amor e carinho”, diz.

Michele Andrade já soma milhares de fãs nas redes sociais e segue conquistando o público com números expressivos: mais de 1,7 bilhão de visualizações e 270 milhões de perfis alcançados, somando mais de 48 milhões de interações.