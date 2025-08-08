Vitão lança música e fala de desejo de se apresentar em Belém

O cantor Vitão está de volta à cena musical com novidades. O cantor inicia um novo capítulo de sua trajetória com o lançamento de “Sacode”, single que simboliza o reencontro com sua essência artística e abre caminho para o próximo álbum, previsto para os próximos meses.

Sobre a faixa, Vitão conversou com exclusividade com o Grupo Liberal e falou sobre os detalhes desse lançamento. “A nova música traz um pouco de Vitão das antigas, que é o que vocês viviam me pedindo, muito R&B e brasilidade nos acordes e harmonia, de um jeito brasileiro que só a gente sabe dá. É uma música romântica para você que quer se apaixonar novamente. Para quem quer mandar para aquela gatinha e gatinho, é uma música de amor, do jeito que o Brasil gosta”, explicou o artista.

“Sacode” faz parte do primeiro trabalho solo de Vitão desde “Todamanhã”, lançado em 2023. O single, que marca o início de uma fase em que o artista assume mais controle sobre sua música, suas escolhas e sua narrativa, ele chega com uma sonoridade vibrante e cheia de identidade. “Sacode” traduz a liberdade criativa que tem guiado Vitão nessa nova etapa — mais madura, autêntica e conectada com o que ele realmente quer expressar como artista.

Além disso, o lançamento marca o início de um período fértil e transformador na carreira do cantor e compositor, que passou os últimos tempos imerso no estúdio e em processos criativos. Durante esse intervalo, Vitão se aproximou de novos produtores e compositores, buscou referências diversas e se permitiu explorar caminhos musicais que expandissem seus horizontes artísticos.

"'Sacode' representa um momento de alegria e confiança pra mim. Também representa um momento de reinvenção, uma sonoridade diferente, mas ao mesmo tempo muito dentro da minha essência, dentro do que imagino que o público gosta de me ouvir cantando", afirma.

A canção nasceu de forma despretensiosa, a partir de uma ideia produzida por ele em casa, e foi ganhando forma ao lado de parceiros criativos, como Donatto e Bwayne. Além disso, a faixa foi masterizada por Brendan Duffey, engenheiro de áudio ganhador de diversos prêmios Grammy e com trabalhos que vão de Milton Nascimento à Kendrick Lamar.

Se tem lançamento, o público já sonha com uma turnê. Em outra ocasião, já foi anunciado o show do Vitão em Belém, mas nunca foi concretizado de fato, por isso essa grande expectativa dos fãs paraenses em tê-lo em solo paraense.

“Estou doido para ir em Belém fazer um showzão, na verdade fazer mais de uma apresentação. Que assim seja. Desejo me misturar com vocês, com o público e entender mais sobre a cultura. Também quero conhecer mais sobre os artistas, de pertinho. Em breve estou ai, com certeza! Vamos ligar para os contratantes, ‘chama nós’”, diz Vitão.