Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Vitão lança música e fala de desejo de se apresentar em Belém

‘Sacode’ apresenta nova sonoridade e marca um novo momento de liberdade criativa do artista

Bruna Dias
fonte

Vitão lança ‘Sacode’ (Pedro Barcellos)

O cantor Vitão está de volta à cena musical com novidades. O cantor inicia um novo capítulo de sua trajetória com o lançamento de “Sacode”, single que simboliza o reencontro com sua essência artística e abre caminho para o próximo álbum, previsto para os próximos meses.

Sobre a faixa, Vitão conversou com exclusividade com o Grupo Liberal e falou sobre os detalhes desse lançamento. “A nova música traz um pouco de Vitão das antigas, que é o que vocês viviam me pedindo, muito R&B e brasilidade nos acordes e harmonia, de um jeito brasileiro que só a gente sabe dá. É uma música romântica para você que quer se apaixonar novamente. Para quem quer mandar para aquela gatinha e gatinho, é uma música de amor, do jeito que o Brasil gosta”, explicou o artista.

“Sacode” faz parte do primeiro trabalho solo de Vitão desde “Todamanhã”, lançado em 2023. O single, que marca o início de uma fase em que o artista assume mais controle sobre sua música, suas escolhas e sua narrativa, ele chega com uma sonoridade vibrante e cheia de identidade. “Sacode” traduz a liberdade criativa que tem guiado Vitão nessa nova etapa — mais madura, autêntica e conectada com o que ele realmente quer expressar como artista.

Além disso, o lançamento marca o início de um período fértil e transformador na carreira do cantor e compositor, que passou os últimos tempos imerso no estúdio e em processos criativos. Durante esse intervalo, Vitão se aproximou de novos produtores e compositores, buscou referências diversas e se permitiu explorar caminhos musicais que expandissem seus horizontes artísticos.

"'Sacode' representa um momento de alegria e confiança pra mim. Também representa um momento de reinvenção, uma sonoridade diferente, mas ao mesmo tempo muito dentro da minha essência, dentro do que imagino que o público gosta de me ouvir cantando", afirma.

A canção nasceu de forma despretensiosa, a partir de uma ideia produzida por ele em casa, e foi ganhando forma ao lado de parceiros criativos, como Donatto e Bwayne. Além disso, a faixa foi masterizada por Brendan Duffey, engenheiro de áudio ganhador de diversos prêmios Grammy e com trabalhos que vão de Milton Nascimento à Kendrick Lamar.

VEJA MAIS

image Vitão é anunciado como participante do reality 'De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP'
Público quer saber quem é o ex ou a ex do cantor.

image Whindersson Nunes nega rivalidade com Vitão: 'Sempre desejei o melhor'
Os dois tiveram um relacionamento com a cantora Luísa Sonza

image Vitão é confirmado no Rock in Rio e afirma: 'Me sentindo realizado'
O show do cantor será no dia 11 de setembro

Se tem lançamento, o público já sonha com uma turnê. Em outra ocasião, já foi anunciado o show do Vitão em Belém, mas nunca foi concretizado de fato, por isso essa grande expectativa dos fãs paraenses em tê-lo em solo paraense.

“Estou doido para ir em Belém fazer um showzão, na verdade fazer mais de uma apresentação. Que assim seja. Desejo me misturar com vocês, com o público e entender mais sobre a cultura. Também quero conhecer mais sobre os artistas, de pertinho. Em breve estou ai, com certeza! Vamos ligar para os contratantes, ‘chama nós’”, diz Vitão.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Vitão

Música
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

Música

Após sucesso com single, Chappell Roan afirma que não haverá álbum nos próximos 5 anos

Cantora falou sobre o single The Subway e explicou por que não pretende lançar novo disco em breve

05.08.25 10h53

despedida

Cerimônia de cremação do corpo de Preta Gil é realizada ao som de 'Drão'

Na chegada do corpo ao cemitério, segundo a revista Quem, um violinista tocava Drão, canção de Gilberto Gil inspirada pelo relacionamento com Sandra Gadelha, mãe de Preta

25.07.25 17h28

LANÇAMENTO

Zaynara e Raphaela Santos unem beat melody e brega em novo feat; veja spoiler do videoclipe

As artistas do Norte e Nordeste gravam projeto inédito que mistura ritmos. Foto dos bastidores já circula nas redes

24.07.25 18h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

Internet

Mensagens de Dia dos Pais para WhatsApp: sem criatividade? Só copie e envie

Confira 10 textinhos prontos para homenagear no WhatsApp no Dia dos Pais

09.08.25 21h00

TRISTEZA

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai

10.08.25 16h28

CULTURA

Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ele é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, e neste domingo (10) tem o privilégio de comemorar seu aniversário no Dia dos Pais

10.08.25 9h00

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA

Exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’ celebra a força e a resistência da mulher amazônida

O papel materno, busca por igualdade, independência nas relações e outros tópicos são abordados na exposição

10.08.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda