Whindersson Nunes nega rivalidade com Vitão: 'Sempre desejei o melhor'

Na manhã deste sábado (28), o humorista e influencer Whindersson Nunes usou as redes sociais para esclarecer sobre suposta rivalidade com Vitão, ex-namorado de Luísa Sonza, com quem o humorista foi casado por dois anos.

“Não fiz macumba para ninguém e sempre desejei o melhor pro Vitão”, escreveu Whindersson.

A postagem foi feita após um internauta compartilhar um vídeo onde Vitão relata sentir-se “cada dia mais desmotivado, inseguro e doente”. O usuário do antigo Twitter, agora X, sugeriu que o mal-estar de Vitão poderia ser resultado de uma “macumba”, afirmando: “O Whindersson realmente exagerou na macumba”.