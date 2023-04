Avó de Vitão compra briga com mulher grávida do cantor

Após sua gravidez ter sido revelada pela assessoria de Vitão, Suelen Gervásio, que está à espera do primeiro filho do cantor, veio a público falar do assunto. Pelas redes sociais, a modelo sugeriu que poderia levar a maternidade sozinha, ao postar uma foto com a seguinte legenda: “Mamãe tá aqui tentando cuidar de tudo para a sua chegada, mas por enquanto somos só eu e você”.

VEJA MAIS

A declaração, no entanto, parece não ter agradado a avó do artista, Marlene Palamar, que reagiu negativamente. “Somos só eu e você? Como assim? Você já envolveu a família toda! O ‘pai’ assumiu desde o resultado do exame de gravidez! Desde que você disse que era dele”, escreveu. Logo depois, o comentário foi excluído.