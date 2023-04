Mãe da filha de Vitão é modelo e irmã de ator Rafael Zulu, diz colunista; conheça Sue Zulu

Depois que Vitão disse que vai ser pai de uma menina nesta quinta-feira (13), a web se movimentou para descobrir quem é a moça. O cantor não revelou o nome dela e nem de quem se trata, mas e foi só elogios. Porém, o colunista Kadu Brandão, do IG Gente, revelou a identidade da mamãe.

A modelo Suelen Gervásio, 27 anos, também conhecida como Sue Zulu, é a mãe da primogênita de Vitão. Ela é irmã do ator Rafael Zulu.

No primeiro trimestre da gestação, ela anunciou a gravidez para os seus mais de 48 mil seguidores no Instagram, há quatro dias.

Sue Zulu compartilhou vídeo de seu exame no Instagram. (Instagram)

VEJA MAIS

“Eu sei que eu não só errei! Mas hoje eu tenho a certeza de que você é a pessoa mais certa da minha vida. Hoje estamos com 16 semanas e 3 dias, e sim, desde quando eu soube que eu estava com você no meu ventre, eu conto cada dia da sua existência! Só quem vive esse momento sabe o quão louco e extraordinário é viver isso. E eu quero viver momentos extraordinários com você meu neném, e hoje eu posso dizer essa frase sem dúvidas alguma, VOCÊ É O MEU ETERNO GRANDE AMOR. Mamãe está aqui tentando cuidar de tudo para a sua chegada, mas por enquanto somos só eu e você”, escreveu em postagem.

No vídeo ela mostra os batimentos do coração do bebê e também momentos em que ela faz carinho na barriga em um banho de cachoeira.

Sue e Vitão não se seguem nas redes sociais.