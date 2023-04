Confirmado! Cantor Vitão será pai de uma menina e fala sobre 'dádiva da paternidade'

A assessoria do cantor Vitão divulgou nesta quinta-feira (13) que o artista vai ser pai pela primeira vez. Em nota, o cantor afirmou que não pretende falar sobre o assunto agora, mas, confirmou a gravidez, que está no terceiro mês.

Sem revelar quem é a mãe da criança, Vitão compartilhou com os fãs um pouco da felicidade que está sentindo.

"Ele optou por não negar algo que está vivendo com tanta felicidade", diz o comunicado. "Mais informações só serão dadas pelo próprio Vitão ou pela mãe da bebê, no momento em que eles decidirem, de comum acordo", acrescenta a nota.

Mantendo a discrição, Vitão ainda falou ainda sobre o sexo do bebê para a coluna Léo Dias: “Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado”.