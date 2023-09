Após desabafo de Luísa Sonza sobre traição, Chico volta para as redes sociais e tranca comentários

Chico Veiga voltou para as redes sociais e trancou os comentários. O influenciador sofreu uma série de ataques depois que Luísa Sonza, expôs que foi traída por ele. O influencer havia tido o seu Instagram desativado por conta de várias denúncias assim que a cantora contou sobre o término da relação em rede nacional.

Antes de seu perfil sair do ar, internautas já haviam ido até a conta de Chico comentar sofre a traição: "Trocar alguém tão especial por um momento", "Eu te odeio eternamente, Chico", "Toma vergonha na sua cara! Como você pode ser capaz disso!", "Luísa não merecia isso", foram alguns dos comentários nas fotos do ex-namorado da cantora, que arquivou ou excluiu todos os registros com Luísa.

Término

O anúncio do término foi feito por Luísa no programa "Mais você", da TV Globo, na última quarta-feira, 20. A cantora leu um longo texto falando sobre amor, intensidade e traição. O fim da relação deles virou um dos assuntos mais comentados, a voz de "penhasco" fez uma música em homenagem ao amado e eles já eram queridinhos do público.