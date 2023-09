Luísa Sonza e Whindersson Nunes se reencontram em festa de Marina Sena

Luísa Sonza e Whindersson Nunes se reencontraram na noite da última terça-feira, 26, no aniversário de Marina Sena em São Paulo. Separados desde 2020, a cantora e o humorista mantêm uma relação amigável e já trocaram comentários nas redes sociais.

No Rock in Rio de 2022, o influenciador chegou a acompanhar o show de Luísa do backstage do palco e disse ao Gshow que sente orgulho do sucesso da ex. Luísa Sonza está afastada do mundo virtual. A decisão veio após a cantora expor o fim do relacionamento com o influenciador Chico Moedas no Mais Você, na quarta-feira passada.

O influencer e a cantora começaram a namorar em 2016 e se casaram dois anos depois. Em 2020, o casal anunciou o fim da união. À época, os dois afirmaram que a decisão foi tomada para não "estragar" o passado, descrito por eles como "quase perfeito". O fim do casamento causou rebuliço nas redes sociais.