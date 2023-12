Vitão é anunciado como participante do reality 'De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP'

O cantor Vitão confirmou a sua participação no reality 'De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP'. Ele teve seu some divulgado no Instagram da atração e vai sair do mar hoje (14), às 21h, na MTV Brasil. O público ficou surpreso com a participação de Vitão na temporada. Surpresos, internautas já estão na expectativa para conferir os momentos do cantor no programa, além de saber quem é o ex ou a ex dele.

Nos comentários da postagem, os usuários da rede sociais começaram a tentar adivinhar quem será a ex-namorada ou ex-affair de Vitão.

O cantor voltou também aos holofotes na última quarta-feira (13), quando o documentário “Se eu fosse Luísa Sonza”, de Luísa Sonza, foi ao ar. A cantora relembrou o período de ataques que viveu em 2021, quando foi ameaçada de morte e teve que sair do país, porque as pessoas achavam que ela tinha traído Whindersson Nunes com o cantor Vitão.