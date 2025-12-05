Obra de Mestre Damasceno é reconhecida como Patrimônio Imaterial pela Prefeitura de Belém

A obra musical e cultural do compositor e mestre de cultura Mestre Damasceno foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belém, após a aprovação de um projeto de lei pelo prefeito Igor Normando.

A Lei nº 10.246/2025, proposta pela vereadora Nay Barbalho (PP), estabelece o novo patamar para o trabalho desenvolvido por Damasceno Gregório dos Santos, falecido no dia 26 de agosto de 2025. A morte do artista se deu em decorrência de pneumonia e insuficiência renal, após internação iniciada no dia 6 de agosto. Em razão do falecimento, diversas autoridades e artistas manifestaram pesar na ocasião, em demonstração de reconhecimento ao mestre.

Nas redes sociais, a equipe de Mestre Damasceno comemorou o título outorgado pela Prefeitura de Belém. "É com alegria e um quentinho no coração que recebemos a notícia de que a Obra de Mestre Damasceno foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do município de Belém, por meio da Lei nº 10.246/2025", publicou o perfil oficial de Mestre Damasceno.

"Como destacou o Projeto de Lei, 'reconhecer oficialmente sua obra como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Belém é um gesto de valorização, preservação e continuidade de um legado que ultrapassa gerações e fronteiras. É garantir que futuras gerações compreendam a importância de Mestre Damasceno. Sua trajetória evidencia o protagonismo das pessoas com deficiência na preservação e promoção da cultura popular'", prossegue o texto.

"Agradecemos à vereadora autora do Projeto de Lei, Nay Barbalho, pelo carinho e pelo excelente trabalho na defesa das Pessoas com Deficiência; à Câmara Municipal; e ao prefeito Igor Normando por, juntos, eternizarem essa história de luta e amor pela cultura do Marajó", diz ainda a postagem.