Prefeito Igor Normando lamenta morte do mestre Damasceno: 'legado eterno'

O prefeito de Belém, Igor Normando, lamentou a morte do mestre Damasceno, que faleceu aos 71 anos na madrugada desta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal. O governador Helder Barbalho decretou luto oficial.

Pelo Instagram, Normando lembrou que Damasceno morreu no Dia Municipal do Carimbó, data que homenageia o nascimento do Mestre Verequete. “Sua contribuição para a cultura segue como um legado eterno, que inspira e fortalece a identidade da nossa cidade. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs”, disse o prefeito.

Confirmação da morte

O artista estava internado desde o dia 6 deste mês no Hospital Ophir Loyola. Em junho deste ano, havia sido diagnosticado com câncer em estágio de metástase. Antes, chegou a ficar hospitalizado em Salvaterra, onde morava, e no Hospital Jean Bitar, também na capital paraense.

O produtor do músico, Guto Nunes, confirmou a notícia. "Um choque em decorrência da pneumonia. Um paciente oncológico, e a médica falou que ele foi, fez uma passagem tranquila, sem dor. Eles ficaram observando, teve uma hora que não conseguiam estabilizar mais. E realmente a parte da pneumonia que desencadeou esse choque. Foi o que levou ao óbito", detalha.

O perfil oficial de Mestre Damasceno no Instagram divulgou uma nota do falecimento.

Confira na íntegra:

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Mestre Damasceno, aos 71 anos de idade, ocorrido nesta data (26/08/2025), em Belém. Figura essencial da cultura paraense e amazônica, Mestre Damasceno deixa um legado de saberes, histórias e ensinamentos que marcaram a vida de todos que tiveram a honra de conviver com ele. A família agradece as orações e manifestações de carinho recebidas nos últimos dias. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas pelos canais oficiais e redes sociais do Mestre Damasceno assim que possível."