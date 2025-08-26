Capa Jornal Amazônia
Daniela Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno: 'ícone da cultura marajoara'

O músico morreu nesta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra a primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, com o mestre Damasceno. (Foto: Reprodução | @danibarbalho | Instagram)

A primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, se pronunciou nas redes sociais sobre a morte do mestre Damasceno, que faleceu aos 71 anos na madrugada desta terça-feira (26/8), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal. O governador Helder Barbalho decretou luto oficial.

“É com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento do Mestre Damasceno, aos 72 anos, em Belém. Ícone da cultura marajoara, ele deixa um legado inestimável para o nosso Carimbó e para a cultura paraense”, disse ela no Instagram.

Daniela destacou que, além de ser talentoso e reconhecido, o mestre Damascendo recebeu a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta honraria concedida pelo Ministério da Cultura, e também participou do desfile da Grande Rio no carnaval deste ano. “Uma perda imensa para todos nós. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, lamentou.

Confirmação da morte

O produtor do músico, Guto Nunes, confirmou a notícia. "Um choque em decorrência da pneumonia. Um paciente oncológico, e a médica falou que ele foi, fez uma passagem tranquila, sem dor. Eles ficaram observando, teve uma hora que não conseguiam estabilizar mais. E realmente a parte da pneumonia que desencadeou esse choque. Foi o que levou ao óbito", detalha.

O perfil oficial de Mestre Damasceno no Instagram divulgou uma nota do falecimento.

Confira na íntegra:

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Mestre Damasceno, aos 71 anos de idade, ocorrido nesta data (26/08/2025), em Belém. Figura essencial da cultura paraense e amazônica, Mestre Damasceno deixa um legado de saberes, histórias e ensinamentos que marcaram a vida de todos que tiveram a honra de conviver com ele. A família agradece as orações e manifestações de carinho recebidas nos últimos dias. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas pelos canais oficiais e redes sociais do Mestre Damasceno assim que possível."

Dia Municipal do Carimbó

Mestre Damasceno morreu no Dia Municipal do Carimbó, data que homenageia o nascimento do Mestre Verequete. O artista estava internado desde a quarta-feira, 6 de agosto, no Hospital Ophir Loyola. Em junho deste ano, havia sido diagnosticado com câncer em estágio de metástase. Antes, chegou a ficar hospitalizado em Salvaterra, onde morava, e no Hospital Jean Bitar, também na capital paraense.

Cultura
