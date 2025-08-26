Helder Barbalho lamenta morte do mestre Damasceno e decreta luto oficial

O governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou a morte do mestre Damasceno e decretou luto oficial Ícone da música paraense, Damasceno faleceu aos 71 anos, em um hospital particular de Belém, em decorrência de pneumonia e insuficiência renal na madrugada desta terça-feira (26/8). Ele, inclusive, foi homenageado na 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro deste ano.

“Foi uma honra poder homenageá-lo em vida na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes deste ano. Seu legado na cultura paraense é imensurável e seguirá tocando gerações”, disse Helder no Instagram.

"Meus sentimentos aos fãs, amigos e familiares. Que Deus os conforte neste momento de dor. Decreto luto oficial pela morte do Mestre Damasceno", acrescentou.

Confirmação da morte

O produtor do músico, Guto Nunes, confirmou a notícia. "Um choque em decorrência da pneumonia. Um paciente oncológico, e a médica falou que ele foi, fez uma passagem tranquila, sem dor. Eles ficaram observando, teve uma hora que não conseguiam estabilizar mais. E realmente a parte da pneumonia que desencadeou esse choque. Foi o que levou ao óbito", detalha.

O perfil oficial de Mestre Damasceno no Instagram divulgou uma nota do falecimento.

Confira na íntegra:

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do Mestre Damasceno, aos 71 anos de idade, ocorrido nesta data (26/08/2025), em Belém. Figura essencial da cultura paraense e amazônica, Mestre Damasceno deixa um legado de saberes, histórias e ensinamentos que marcaram a vida de todos que tiveram a honra de conviver com ele. A família agradece as orações e manifestações de carinho recebidas nos últimos dias. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas pelos canais oficiais e redes sociais do Mestre Damasceno assim que possível."

Dia Municipal do Carimbó

Mestre Damasceno morreu no Dia Municipal do Carimbó, data que homenageia o nascimento do Mestre Verequete. O artista estava internado desde a quarta-feira, 6 de agosto, no Hospital Ophir Loyola. Em junho deste ano, havia sido diagnosticado com câncer em estágio de metástase. Antes, chegou a ficar hospitalizado em Salvaterra, onde morava, e no Hospital Jean Bitar, também na capital paraense.