Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Isabel Veloso escreveu carta para filho 3 meses antes de morrer; veja

A influenciadora compartilhou o relato em publicação no Instagram no dia 12 de outubro de 2025

Lívia Ximenes
fonte

Isabel Veloso com o marido, Lucas Borbas, e o filho, Arthur (Reprodução / Instagram)

Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos em decorrência de um câncer, deixou uma carta para o filho, Arthur, há três meses. O relato foi publicado por ela no Instagram em 12 de outubro de 2025. A jovem veio a óbito nesse sábado (10).

VEJA MAIS

image Em entrevista, Isabel Veloso deixou conselho sobre a morte
Influenciadora lutava contra câncer agressivo desde 2021 e esteve internada após transplante de medula óssea

image Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos, deixa filho bebê e enfrentou críticas
Jovem era conhecida por compartilhar rotina de tratamento contra doença terminal e acumulava milhões de seguidores nas redes sociais

image Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal
Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

O bebê, fruto do casamento com Lucas Borbas, de 27 anos, completou um ano no dia 29 de dezembro. “Oi, meu amor. A mamãe não está com você agora, e eu sei que você sente. Sei que meu colo faz falta. E que esse cheirinho que você procura no ar ainda não está aí.. Mas quero te contar uma coisa: eu não fui embora.. Estou aqui, dentro de tudo", escreveu Isabel. A influenciadora continuou, afirmando que é presente em detalhes do ambiente em que Arthur vive e que ele é a motivação que a faz levantar.

“A mamãe está num lugar que cuida do corpo. Pra que eu fique forte de novo. Pra te carregar. Pra correr com você no parque, pra ver você crescer, sorrir, dormir em paz", falou na carta. Isabel, com esperança, declarou que retornaria: “E eu vou voltar. Vai demorar um pouquinho, mas eu volto. Com o mesmo coração, com o mesmo cheiro, com o mesmo amor. Com um abraço que vai colar de novo tudo o que essa saudade fez.”

A influenciadora ressaltou ao filho que ele nunca esteve sozinho e que o amor dela o acompanhou em tudo. “Te amo mais do que qualquer distância pode medir. Prometo que volto logo", finalizou Isabel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

isabel veloso

isabel veloso deixou carta ao filho

filho de isabel veloso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda