Isabel Veloso escreveu carta para filho 3 meses antes de morrer; veja

Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos em decorrência de um câncer, deixou uma carta para o filho, Arthur, há três meses. O relato foi publicado por ela no Instagram em 12 de outubro de 2025. A jovem veio a óbito nesse sábado (10).

VEJA MAIS

O bebê, fruto do casamento com Lucas Borbas, de 27 anos, completou um ano no dia 29 de dezembro. “Oi, meu amor. A mamãe não está com você agora, e eu sei que você sente. Sei que meu colo faz falta. E que esse cheirinho que você procura no ar ainda não está aí.. Mas quero te contar uma coisa: eu não fui embora.. Estou aqui, dentro de tudo", escreveu Isabel. A influenciadora continuou, afirmando que é presente em detalhes do ambiente em que Arthur vive e que ele é a motivação que a faz levantar.

“A mamãe está num lugar que cuida do corpo. Pra que eu fique forte de novo. Pra te carregar. Pra correr com você no parque, pra ver você crescer, sorrir, dormir em paz", falou na carta. Isabel, com esperança, declarou que retornaria: “E eu vou voltar. Vai demorar um pouquinho, mas eu volto. Com o mesmo coração, com o mesmo cheiro, com o mesmo amor. Com um abraço que vai colar de novo tudo o que essa saudade fez.”

A influenciadora ressaltou ao filho que ele nunca esteve sozinho e que o amor dela o acompanhou em tudo. “Te amo mais do que qualquer distância pode medir. Prometo que volto logo", finalizou Isabel.