Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos, deixa filho bebê e enfrentou críticas

A influenciadora Isabel Veloso morreu na manhã deste sábado, 10, aos 19 anos. A notícia foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, por meio de uma publicação no Instagram, e comoveu as redes sociais.

Isabel ficou conhecida por compartilhar na internet sua rotina de tratamento contra um câncer terminal. Ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021.

A jovem tinha apenas 15 anos quando recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer agressivo. Sua expectativa de vida era de 2 meses à época.

Diagnóstico e luta pela vida

Em maio de 2025, Isabel revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos. Em outubro, ela passou por um transplante de medula.

Tanto o pai quanto a mãe e a irmã da influenciadora eram potenciais doadores. Todos apresentavam 50% de compatibilidade da medula. A equipe médica optou pela doação do pai.

A influenciadora estava internada desde novembro e chegou a ser extubada em dezembro. No início da internação, exames apontaram um excesso de magnésio no sangue.

Poucos dias depois, Isabel foi diagnosticada com um quadro grave de pneumonia. Aos 17 anos, ela começou a ganhar popularidade nas redes sociais compartilhando a rotina de tratamento, acumulando mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Casamento e polêmica da gravidez

A influenciadora se casou com Lucas Borbas, de 27 anos, em 2024. No mesmo ano, Isabel gerou discussões nas redes sociais ao anunciar que estava grávida.

Na ocasião, ela afirmou que os médicos teriam lhe dado uma expectativa de vida de apenas 6 meses. "A quantidade de gente mal informada, vindo disseminar ódio, me assusta", disse a influenciadora sobre os ataques recebidos à época.

Em seguida, Isabel compartilhou uma reportagem em que falou sobre o assunto. Ela comentou que "As pessoas gostam de ganhar engajamento para tornar uma coisa tão bonita na pior do mundo".

A jovem também compartilhou o story do médico oncologista Rafael Franco. Ele afirmou ter ficado assustado com "o ódio para com a maternidade" e citou um comentário que chamava a influenciadora de "egoísta" por ter o filho.

"Como você chama de egoísmo uma mulher que escolhe gerar uma criança em seu ventre? Como você diz que é egoísmo uma mulher que escolhe passar por todas as mudanças no corpo de uma gravidez, por todos os sintomas que a gravidez causa, por todas as inseguranças que uma gestação traz?", comentou o médico.

Nascimento do filho e despedida

O filho de Isabel, Arthur, nasceu em 29 de dezembro de 2024. Ele foi prematuro, com um parto de 32 semanas, porque o câncer da influenciadora havia se espalhado para os pulmões. Ela interrompeu o tratamento para poder amamentar.

"Quando estava fazendo quimioterapia, grávida, não poderia amamentar por um período de no mínimo 10 dias. Mas quando ganhei o Arthur, já fazia um tempo que eu tinha parado com a quimioterapia, porque ela não fez efeito. Não segui", explicou.

Ela continuou: "Então esperamos ele nascer para eu começar o meu novo tratamento - que inclusive, ainda nem comecei. No momento não estou fazendo tratamento nenhum, estou limpa. Não tem nada no meu organismo. Posso, sim, amamentar".

Em maio do ano passado, Isabel revelou que o câncer estava em remissão. "O que mais me emociona nisso, é que, se der tudo certo, se essa porcaria nunca mais voltar, eu vou poder ver meu filho crescer. É a maior alegria para mim. Não consigo nem descrever o que estou sentindo", disse ela.

Na publicação sobre a morte da mulher, Lucas afirmou que ela "viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível - e até além". Ele também falou sobre o filho, que completou um ano recentemente. "Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela", disse.