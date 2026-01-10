Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Em entrevista, Isabel Veloso deixou conselho sobre a morte

Estadão Conteúdo

Isabel Veloso, influenciadora que tornou pública sua luta contra o câncer nos últimos anos, morreu neste sábado, 10, aos 19 anos de idade. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., em dezembro de 2024, ela chegou a deixar um conselho aos fãs a respeito de sua eventual morte.

Na ocasião, foi questionada pelo entrevistador Rogério Vilela: "O que você quer deixar para o pessoal que está assistindo, para depois que você se for, algumas palavras".

Isabel Veloso respondeu: "Eu sei que quando eu me for vai ser um momento de muito alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas vocês vão. Eu nem falaria nada. Só pediria."

"Só viva. Respira por mim o que eu não pude respirar. Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Aproveite o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter a experiência. Só aproveita. Só faz o que eu gostaria de fazer", concluiu.

Quem era Isabel Veloso

Isabel Veloso foi uma influenciadora diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático, em 2021, ainda na adolescência. Nos últimos anos, ela compartilhou os momentos de luta contra a doença em redes sociais, além de ter participado de podcasts para falar sobre o tema.

Ela passou por um transplante de medula óssea no último mês de outubro e vinha internada desde então. Passou por outros problemas de saúde como excesso de magnésio no sangue e um quadro grave de pneumonia. Isabel Veloso morreu neste sábado, 10, aos 19 anos de idade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Isabel Veloso

influenciadora

Rogério Vilela

morte

linfoma de Hodgkin
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda