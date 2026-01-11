Família de Gisele Bündchen desaprova casamento com Joaquim Valente, afirma site

A família de Gisele Bündchen não aprova o casamento da modelo com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A informação, divulgada no site internacional Page Six, foi repassada por uma fonte próxima aos familiares da brasileira. Segundo a página, eles estariam "preocupados” com a decisão de Gisele em oficializar a união.

A modelo mantém um relacionamento com Joaquim desde 2022 e o casal tem um filho, River, nascido em fevereiro de 2025. “A família dela a alertou que se casar com um cara sem um tostão quando ela vale milhões é um erro", disse a fonte à página. Gisele tem um patrimônio avaliado em US$ 400 milhões, de acordo com a revista Forbes, e o professor, junto aos irmãos, é proprietário de uma academia de jiu-jitsu em Miami, na Flórida (Estados Unidos).

“Entre a pressão de Valente e o fato dela ser tradicionalista, ela achou que, já que eles têm um filho, poderiam muito bem se casar", afirmou a fonte. O casamento entre Gisele e Joaquim ocorreu em novembro de 2025, em uma cerimônia intimista, conforme a imprensa internacional. No artigo publicado no Page Six, o informante ligado à família da modelo declarou que há um acordo pré-nupcial entre o casal: “Existe um acordo pré-nupcial, mas com algumas brechas que significam que, se eles divorciarem, haverá um acordo financeiro para ele.”