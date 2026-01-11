Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Família de Gisele Bündchen desaprova casamento com Joaquim Valente, afirma site

O portal Page Six, segundo uma fonte próxima à brasileira, revelou que os familiares da modelo não concordam com a relação estabelecida com o professor de jiu-jitsu

Lívia Ximenes
fonte

Gisele Bündchen se casou, em novembro de 2025, com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente (@gisele)

A família de Gisele Bündchen não aprova o casamento da modelo com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A informação, divulgada no site internacional Page Six, foi repassada por uma fonte próxima aos familiares da brasileira. Segundo a página, eles estariam "preocupados” com a decisão de Gisele em oficializar a união.

VEJA MAIS

image Gisele Bündchen oficializa união com Joaquim Valente, afirma site internacional
A cerimônia de casamento, confirme informações divulgadas pelo Page Six, ocorreu na casa onde eles vivem em Surfside, na Flórida (Estados Unidos)

image Gisele Bündchen mostra fotos inéditas da família e celebra a maternidade: 'momentos sagrados'
Modelo, que deu à luz seu terceiro filho em 2025, publicou uma mensagem de reflexão sobre o fim de ano

image Luana Piovani critica Gisele Bündchen por amizade com filha de Trump: 'Preguiça'

A modelo mantém um relacionamento com Joaquim desde 2022 e o casal tem um filho, River, nascido em fevereiro de 2025. “A família dela a alertou que se casar com um cara sem um tostão quando ela vale milhões é um erro", disse a fonte à página. Gisele tem um patrimônio avaliado em US$ 400 milhões, de acordo com a revista Forbes, e o professor, junto aos irmãos, é proprietário de uma academia de jiu-jitsu em Miami, na Flórida (Estados Unidos).

“Entre a pressão de Valente e o fato dela ser tradicionalista, ela achou que, já que eles têm um filho, poderiam muito bem se casar", afirmou a fonte. O casamento entre Gisele e Joaquim ocorreu em novembro de 2025, em uma cerimônia intimista, conforme a imprensa internacional. No artigo publicado no Page Six, o informante ligado à família da modelo declarou que há um acordo pré-nupcial entre o casal: “Existe um acordo pré-nupcial, mas com algumas brechas que significam que, se eles divorciarem, haverá um acordo financeiro para ele.”

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gisele Bündchen

Joaquim Valente

gisele bündchen se casa com joaquim valente
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

CASA CHEIA

Anitta leva os Ensaios ao Mangueirão, celebra público de Belém e promete retornar à cidade

Projeto de pré-Carnaval foi realizado pela primeira vez na Região Norte e teve temática inspirada no 'Cosmos'

10.01.26 23h33

ENDOIDA

Gaby Amarantos é a última atração convidada dos Ensaios da Anitta em Belém

Além de Gaby, Viviane Batidão e MC Danny também subiram ao palco do Mangueirão

10.01.26 22h32

TREME O MANGUEIRÃO

Viviane Batidão sobe ao palco dos Ensaios da Anitta e canta o hit 'Só Pra Tu'

A participação da artista paraense era uma das mais aguardadas da noite

10.01.26 21h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda