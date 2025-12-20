Gisele Bündchen oficializa união com Joaquim Valente, afirma site internacional

A modelo brasileira Gisele Bündchen se casou com o professor e lutador de jiu-jitsu Joaquim Valente, segundo o site Page Six. A oficialização da união ocorreu em uma cerimônia reservada para amigos próximos e familiares do casal, na residência onde vivem em Surfside, na Flórida (Estados Unidos). Juntos desde 2022, eles assumiram o relacionamento publicamente em março de 2023.

Em fevereiro de 2025, o Gisele e Joaquim tiveram um filho, chamado River. A brasileira também é mãe de Vivian Lake, de 12 anos, e Benjamin Rein, de 15 anos, frutos do relacionamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Não há informações sobre o dia do nascimento.

Joaquim é do Rio de Janeiro e vive na Flórida desde 2007. O lutador, junto aos irmãos, tem uma academia de jiu-jitsu. O casal vive um relacionamento discreto e longe dos holofotes.