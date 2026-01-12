Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por 'O Agente Secreto'

Wagner Moura fez história neste domingo (11) ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto. Esta é a primeira vez que um ator brasileiro conquista o prêmio na categoria, em uma noite marcada por reconhecimento internacional ao cinema nacional. A cerimônia aconteceu em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

A vitória de Wagner Moura foi o segundo prêmio da produção brasileira na premiação. Antes disso, O Agente Secreto já havia sido eleito o Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, fato que não acontecia desde 1999, quando Central do Brasil venceu a mesma categoria. Foi a primeira vez que o Brasil levou duas estatuetas em uma mesma edição do Globo de Ouro.

Apresentando a categoria, a atriz Minnie Driver anunciou o vencedor com um “Parabéns”, em português, antes de revelar o nome do longa brasileiro. Ao receber o troféu, o diretor Kleber Mendonça Filho celebrou com um “alô, Brasil” e dedicou o prêmio aos jovens cineastas. “Esse é um momento da história muito importante para fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Vamos continuar fazendo filmes”, declarou.

Discurso emocionado e valorização da cultura brasileira

Em seu discurso de agradecimento, Wagner Moura falou sobre a importância da memória e dos valores em tempos difíceis. “É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que ser um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”, afirmou.

O ator também celebrou a cultura nacional: “E para todo mundo no Brasil que está assistindo isso agora, viva o Brasil e a cultura brasileira”. Moura agradeceu ainda ao diretor Kleber Mendonça Filho, a quem chamou de amigo e parceiro artístico.

Produção brasileira se destacou entre grandes nomes de Hollywood

Ambientado na década de 1970, O Agente Secreto acompanha a história de um professor universitário, interpretado por Wagner Moura, que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, apesar do risco em pleno regime militar. A produção nacional superou concorrentes de peso na categoria, como Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador: The Smashing Machine), Michael B. Jordan (Pecadores) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do desconhecido).