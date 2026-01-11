Globo de Ouro: Wagner Moura passa pelo tapete vermelho com a esposa

Wagner Moura passou pelo tapete vermelho do Globo de Ouro 2026 na tarde (noite já no Brasil) deste domingo, 11, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Beverly Hilton Hotel, e será transmitida, no Brasil, pelo streaming e pela TV aberta.

O ator do filme O Agente Secreto, que concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, estava acompanhado da esposa, a fotógrafa Sandra Delgado.

O Agente Secreto também disputa pelas estatuetas de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.