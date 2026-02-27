Carnaval 2026: escolas de samba cantam na avenida vozes da cultura amazônica

As escolas de samba Xodó da Nega, do bairro da Cremação, e a Embaixada de Samba do Império Pedreirense, do bairro da Pedreira, vão abrir o desfile oficial do Carnaval de Belém 2026 na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, às 22h desta sexta-feira (27). As duas escolas irão mostrar ao público algumas das vozes da Amazônia, vozes que falam da ancestralidade dos povos desse bioma versando sobre religiões de matrizes africana e indígena e da cultura da região como um todo. Isso tudo em sintonia com a realidade de que mora nas periferias das cidades e tem no samba o seu porta-voz.

O público pode conferir essa terceira reportagem da Rádio Liberal + sobre o Carnaval 2026 intitulada ““Carnaval de Belém: tradição e cultura das escolas de samba”. Esse trabalho jornalístico é veiculado de forma conjunta com os jornais O Liberal e Amazônia, que também integram o Grupo Liberal.

O Xodó da Nega está de volta ao Grupo Especial e pretende fazer um grande desfile, com foco no enredo “Eu vou me banhar de manjericão nas terras da Cremação”. A escola vai abordar a história do bairro, das mandingas, das ervas e pretende dar muito banho de manjericão na avenida do samba.

O Xodó desfilará com 1.100 brincantes, três carros alegóricos, dois casais de mestre-sala e porta-bandeira, um porta-estandarte, uma bateria com 170 ritmistas, 40 baianas e outras atrações.

O carnavalesco Jean Negrão detalha que “o Xodó da Nega traz um enredo alegre, divertido e feliz, para espantar todo o mau olhado e toda a tristeza, falando desses costumes que passam de vó para filhos e netas, falando de como se proteger, ervas, frutos, mandingas e tudo o que serve para espantar para bem longe o mau olhado e fazer do nosso querido Xodó campeão do Carnaval 2026”.

Nazaré no samba

Como segunda escola a entrar na avenida nesta sexta-feira (27), a Embaixada de Samba do Império Pedreirense vai homenagear uma das grandes artistas do Pará e da Amazônia como um todo: a cantora Nazaré Pereira. O enredo da escola é “ Xapuri, Pará, Paris, ulalá mon chéri - Embaixada canta Nazaré Pereira”.

O carnavalesco Jean Negrão responde pelo enredo da escola. Ele diz que a Embaixada vai mostrar as várias face da artista que “está muito além de apenas uma cantora de música amazônica, mas, sim, uma cantora amazônica de uma música universal”.

Essa música universal de Nazaré Pereira atravessa desde o Alto Xapuri (no Acre) até desembarcar na Baía do Guajará, como ressalta Jean Negrão. Nazaré Pereira notabiliza-se como atriz, cantora e compositora e mora na França. Essa artista nunca deixou de lado suas raízes amazônicas e atua como uma porta-voz da cultura da região onde se apresenta.

Confira a programação do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Belém:

Na noite do dia 27:

22h - Associação Carnavalesca Xodó da Nega

23h15 - Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império Pedreirense

00h30 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira

01h45 - Associação Carnavalesca Bole-Bole

Na noite do dia 28:

22h - Escola de Samba da Matinha

23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa

00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles

01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar