Grande Rio divulga Nota Ofical sobre falecimento de Mestre Damasceno

Dirigentes da Escola de Samba "A Grande Rio", do Rio de Janeiro, divulgaram na manhã desta terça-feira (26) uma Nota de Pesar pelo falecimento de Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara e amazônica. Mestre Damasceno morreu aos 71 anos, hoje (26), em decorrência de pneumonia e insuficiência renal. Ele era um paciente oncológico. Esse produtor cultural, nascido em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, integrou o desfile da Grande Rio em 2025 e foi um dos autores samba-enredo vice-campeão à Marquês de Sapucaí pela escola. O samba-enredo intitula-se "Pororocas Parawaras: As Águas dos meus Encantos nas Contas dos Curimbós" e conquistou nota máxima e diversos prêmios.

"A Grande Rio recebe com imensa tristeza a notícia do falecimento de Mestre Damasceno, um grande nome da cultura paraense e um dos autores do nosso samba-enredo de 2025. Damasceno deixa um legado de talento, sensibilidade e amor à arte, que seguirá iluminando gerações', é comunicado na Nota da Grande Rio.

Mestre Damasceno, com Regina Casé, Dira Paes e Dona Onete, entre outros amigos, no desfile da Grande Rio: pela cultura amazônica (Foto: Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

"Para nós, foi uma honra tê-lo em nossa caminhada e vê-lo fazer parte da nossa história. Seu nome e sua obra estarão sempre guardados nos corações da família Grande Rio. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade a familiares, amigos e admiradores, desejando paz e conforto", conclui a Nota da escola de samba carioca.