Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cortejo marca despedida de Mestre Damasceno pelas ruas de Salvaterra

O cortejo saiu da Câmara Municipal de Salvaterra em direção à residência do mestre, localizada na Comunidade do Caju, onde acontece o velório

O Liberal
fonte

Cortejo marca despedida de Mestre Damasceno pelas ruas de Salvaterra. (Vinícius Macêdo/ Especial para O Liberal)

Um cortejo bastante animado marcou, na noite desta quarta-feira (27), a despedida de Damasceno Gregório dos Santos, conhecido como Mestre Damasceno, que morreu na terça-feira (26), aos 71 anos, em Belém.

O cortejo saiu da Câmara Municipal de Salvaterra em direção à residência do mestre, localizada na Comunidade do Caju, onde acontece o velório. O momento foi marcado por homenagens e emoção de familiares, amigos e admiradores, que se reuniram para prestar as últimas reverências.

Nesta quinta-feira (28) um novo cortejo seguirá até o Cemitério Municipal de São Pedro, onde o corpo de Mestre Damasceno será sepultado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cortejo marca despedida de Mestre Damasceno pelas ruas de Salvaterra
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

DESPEDIDA

Mestre Damasceno tem despedida com toadas e bois Vaga-lume e Marronzinho

Artista recebeu homenagens em seu velório

26.08.25 18h51

DESPEDIDA

Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

26.08.25 18h29

LUTO

Corpo de mestre Damasceno é velado no Museu do Estado do Pará, em Belém

Artista é o criador do búfalo-bumba e já compôs mais de 400 canções e seis álbuns.

26.08.25 17h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

Victoria Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após aparecer em uma festa acompanhada do cantor em Goiânia

27.08.25 9h28

Demência frontotemporal

Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

Segundo a mulher, mesmo com a perda gradual da linguagem, a conexão emocional com a família permanece viva

27.08.25 12h13

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

SUCESSO

'Pssica' é a segunda série da Netflix em língua não-inglesa mais vista do mundo

A atriz Ademara divulgou a conquista em sua página do instagram. Ela integra o elenco da produção

27.08.25 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda