Cortejo marca despedida de Mestre Damasceno pelas ruas de Salvaterra

Um cortejo bastante animado marcou, na noite desta quarta-feira (27), a despedida de Damasceno Gregório dos Santos, conhecido como Mestre Damasceno, que morreu na terça-feira (26), aos 71 anos, em Belém.

O cortejo saiu da Câmara Municipal de Salvaterra em direção à residência do mestre, localizada na Comunidade do Caju, onde acontece o velório. O momento foi marcado por homenagens e emoção de familiares, amigos e admiradores, que se reuniram para prestar as últimas reverências.

Nesta quinta-feira (28) um novo cortejo seguirá até o Cemitério Municipal de São Pedro, onde o corpo de Mestre Damasceno será sepultado.