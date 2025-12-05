I Love Pagode celebra 10 anos com show especial e participação de Vitinho

O projeto I Love Pagode comemora 10 anos de história neste sábado, 06. O grupo, que surgiu da união de amigos em 2015, soma nessa trajetória o amor pela música e um ecossistema de admiradores fiéis.

Para a comemoração, que será no NaBêra, o grupo vai trazer o cantor Vitinho como convidado.

Rennan Albuquerque, PA Black e PA White, nos vocais, marcaram esses 10 anos para muitos pagodeiros que seguem os meninos nos diversos shows semanais. Unidos a eles, Márcio Corrêa, um dos idealizadores do projeto, vivencia essa rotina de apresentações e sonhos.

“Nossa semente foi plantada aqui, na Rua São Boaventura, no nosso querido Tábuas de Marés. Foi ali que começamos um pagode que, com a força da nossa arte, trouxe o gênero em evidência novamente em Belém. Éramos apenas um grupo de meninos reunidos em volta de uma mesa de madeira, que tinha um propósito simples, mas poderoso: espalhar o amor através da nossa batucada”, pontua PA Black.

Durante esses 10 anos, eles já gravaram músicas autorais, somaram milhões de visualizações nos seus vídeos, conquistaram milhares de seguidores, moraram em São Paulo, entre outros feitos.

“Em Belém, nossa casa, mantivemos por oito anos ininterruptos o pagode que mais arrastava multidão na história da nossa capital. Não, não eram festas pontuais de final de ano; era todo sábado, mais de 2.000 apaixonados transformando nosso Birutinha em um verdadeiro caldeirão de energia e alegria”, relembra PA White.

Um dos marcos dessa trajetória foi o DVD gravado no Theatro da Paz no Dia dos Namorados, em 2012, que uniu no repertório muito romantismo, uma das marcas do grupo, e também muita energia. Inclusive, uma das características dos meninos é essa dedicação aos audiovisuais. Atualmente, são 191 mil inscritos no canal do I Love Pagode no YouTube.

“O sucesso, alinhado ao nosso trabalho incansável, trouxe cada vez mais reconhecimento, tanto local quanto nacional. Nos tornamos o primeiro grupo de pagode do estado a gravar um DVD no majestoso e maravilhoso Theatro da Paz. Transformamos nosso grupo em um bloco oficial do pré-carnaval de Belém e, em 2019, tivemos a honra de receber do Grupo Liberal o convite para escrever a música-tema do Círio de Nazaré. Uma, ou talvez a nossa maior e mais emocionante conquista”, explica Rennan Albuquerque.

Para a festa, Vitinho chega para somar. O cantor, nascido em Valença, município localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, é um dos queridinhos dos pagodeiros. O boom da sua carreira ocorreu em 2008, com a música “22 Minutos”. Além das interpretações, Vitinho também é compositor e já escreveu músicas para Pique Novo, Exaltasamba, Sociedade do Samba, Sam Alves e Pedro Lima (The Voice Brasil), com destaque para as canções “Não Há Limites” e “Quem Muito Quer Nada Tem”, gravadas pelo grupo Tá na Mente.

“Nada mais justo que celebrar esse momento aqui, nesta mesma rua onde tudo começou: os nossos 10 melhores anos. Este ciclo só será devidamente concluído se fizermos jus a toda a nossa trajetória, para que assim possamos ter a calma e a tranquilidade para seguirmos, darmos o próximo passo e escrevermos uma nova história, um novo começo”, finaliza Márcio Corrêa.

Agende-se

Data: sábado, 06

Hora: 17h

Local: NaBêra — R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-550