Grupo paraense 'I Love Pagode' faz shows em São Paulo neste fim de semana; saiba mais

Em preparação para gravar o seu novo DVD, que celebra seus 10 anos de formação, o grupo “I Love Pagode” retorna a São Paulo, lugar em que dizem ser a sua segunda casa, para uma sequência de apresentações que promete animar as noites paulistas deste fim de semana. O período de 5 dias da banda em São Paulo, será organizado para a realização de 3 shows. Na próxima sexta-feira, 24, a banda se apresenta no Paradiso Bar, no Tatuapé, já no sábado, 25, será a vez do Boss Bar receber a banda paraense no bairro de Vila Formosa e no domingo, 26, o Bar do Major recebe o último show da banda “I Love Pagode” na capital paulista, desta vez, de volta ao bairro do Tatuapé.

A partir de uma reunião de amigos com muita celebração, o grupo “I Love Pagode” foi formado e está prestes a comemorar seus 10 anos dentro do cenário da música nacional. O fundador e percussionista do grupo, Márcio Corrêa falou sobre a felicidade de retornar a capital paulista após dois anos longe da cidade: “É muito bom poder voltar a essa cidade que sempre nos acolheu e nos abraçou tão bem, hoje, depois de tantos pedidos estamos conseguindo matar um pouco dessa saudade e com certeza viveremos noites mágicas”.

Além dos shows, a banda paraense de pagode se prepara e organiza os detalhes para a gravação de seu novo DVD, que irá celebrar o seu décimo aniversário no fim do ano. “Em 2025 vamos gravar um dvd em homenagem aos nossos 10 anos de carreira. A preparação segue a todo vapor. A ideia é lançar no final do ano, logo após a gravação, pois será o trabalho que iremos colocar na estrada em 2026. Esse novo trabalho terá diversas músicas inéditas, sem contar alguns sucessos que marcaram esses nossos 9 anos de trajetória no cenário musical.”, afirmou Márcio.

Sendo assim, a ida do grupo para São Paulo marca não só um retorno a cidade que sempre os recebeu com muito carinho, mas também fará parte da preparação e da organização para o lançamento do DVD de 10 anos da banda. “Essa ida a São Paulo, além dos shows que faremos, também estaremos reunindo com alguns compositores e buscando referências para esse novo projeto!.”, destacou o fundador e percussionista do grupo.

Conhecido por sempre buscarem inovar e atualizar o seu repertório, o “I Love Pagode” promete mais uma novidade que ficará marcada na memória dos seus fãs. Em seu último aniversário, foram oito faixas inéditas que embalaram o público que participou da comemoração em novembro do ano passado, no Biruta Kabana, em Belém. A celebração contou com diversas participações de artistas locais como: “Tamo Junto”, “Cacau”, “Deu Onda”, “Virtudão”, “Irreverência”, “Mizerê”, entre outros, aumentando a expectativa entre os fãs para saber quem serão os próximos convidados.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)