I Love Pagode comemora 9 anos de carreira com gravação de EP só com inéditas

A reunião de amigos e a celebração com muito pagode fizeram o I Love Pagode se tornar profissional e trilhar um caminho de sucesso na noite paraense, e do Brasil também. Neste sábado (16), eles comemoram 9 anos de carreira com um retrospecto cheio de frutos plantados e muitas novidades. A festa será no Biruta Kabana, às 17h.

Além do show do I Love Pagode, que terá mais de 3 horas, ainda vão ter apresentações de Vaguinho DB, Baladeros e DJ Victor Rock Doido. Porém, a surpresa é a gravação do EP. Love Song só com músicas inéditas.

“Vamos gravar esse projeto novo ao vivo, do jeito que a gente gosta. Essa é uma das nossas características, sempre gostamos de entregar novidades e atualizar nossos conteúdos. Investimos muito nessa questão. Mas a novidade maior é que serão oito músicas inéditas gravadas, o nosso público já conhece algumas e tenho certeza que irão nos acompanhar nesse momento”, explica Márcio Corrêa, fundador do grupo e percussionista.

No EP estarão disponíveis as canções: Calor e colchão; Depois do café; Dois culpados; Love song; Não te largo mais; Quintal do Zeca; Você me enlouqueceu; e Zona de perigo.

Os vocais da banda são dominados por PA White, PA Black e Rennan Alburquerque que dão a melodia e emoção perfeita para embalar os hits do pagode. “Os meninos são o coração do I Love, eles juntos se tornaram uma das maiores características da banda. Existe uma complementação das vozes dele, uma sempre está em sintonia com a outra”, explica Márcio.

Na comemoração ainda terá participações de vários músicos locais, já estão confirmados: Tamo Junto, Cacau, Deu Onda, Virtudão, Irreverência, Mizerê, Pagoville, Samba On, Lucas e Iron e DJ George.

“Gostamos muito de celebrar esse momento, que vem em forma de comemoração mesmo, já que passamos a refletir sobre o ano que tivemos e fazer um balanço das coisas mesmo. Tudo que fazemos é com base em muito planejamento, como ocorreu nas gravações dos nossos audiovisuais e também nas nossas idas para São Paulo. Acreditamos muito no nosso projeto como banda e em tudo que ainda vamos conquistar com o nosso trabalho”, finaliza Márcio.

Agende-se

Data: hoje, 16

Hora: 17h

Local: Biruta Kabana - R. Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém – PA