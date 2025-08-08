Capa Jornal Amazônia
Lícia Mara lança nova música 'Você Me Usou' inspirada em história real de traição

Lançamento ganhou também videoclipe

A cantora Lícia Mara lançou, em todas as plataformas digitais, sua nova música autoral “Você Me Usou”. A canção também ganha videoclipe no YouTube no mesmo dia.

Com letra escrita pela própria artista, “Você Me Usou” é baseada em uma experiência pessoal de traição vivida por Lícia. A composição promete emocionar o público com a sinceridade de uma história real, marcada por dor e superação.

O single foi gravado em Goiânia, cidade referência no cenário musical nacional, e conta com produção musical de Rodrigo Stephan. A produção geral do projeto é assinada por Alex Bakettah.

