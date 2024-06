VÍDEO: 'peido' interrompe show de cantora em festa de São João: 'Tá podi mesmo'

A festa junina em Mossoró, no Rio Grande do Norte, teve um momento inusitado na noite de domingo (24). A cantora pernambucana Michele Andrade, ex-Limão com Mel, precisou interromper sua apresentação após um "peido" no público afastar parte da plateia da frente do palco.

Confusa com a movimentação repentina, Michele parou a música e questionou o que estava acontecendo. "Como é a bagunça aí na frente? Eu pensei que era uma briga, mas soltaram um peido aí, foi? É sério? Tá 'podi' mesmo, chegou aqui", disse a cantora, aos risos.

Sem saber de quem era o feito, Michele brincou com a situação e mandou um recado para o autor do "cheiro": "Carniça, mano! Pode jogar o 'toba' fora, viu, que está podre!". A cena foi filmada por fãs e compartilhada pela própria cantora nas redes sociais, viralizando rapidamente.

VEJA MAIS

Na legenda do vídeo, Michele escreveu: "Já parei o show por vários motivos, mas por causa de um peido foi a primeira vez". Nos comentários, seguidores se divertiram com a situação e deixaram diversas mensagens engraçadas.

"Bomba junina tá diferente", brincou um seguidor. "Chama o padre pra salvar a alma, porque o corpo já foi", disse outro. "A pessoa que soltou o peido toda orgulhosa pelo grande feito e o reconhecimento hahaha", brincou outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)