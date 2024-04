Influencer retirado de voo por causa de ‘bomba de peido’ em São Paulo pede desculpas

O influencer Igor Campioni se desculpou pelas redes sociais com as famílias que tiveram que atrasar a viagem em razão do episódio da ‘bomba de peido’ que gerou o cancelamento de um voo entre São Paulo e Maceió (AL) na última quinta-feira (25).

Durante o pronunciamento, Campioni afirmou que não tinha intenção de prejudicar ninguém e que está se sentido péssimo por uma “brincadeira” que não deveria ter tomado a proporção que tomou. Cerca de 200 pessoas estavam no voo.

"Peço de coração, humildemente, um pedido de desculpas para as pessoas que estavam nesse voo. Se eu te atrapalhei de alguma forma e se você conhece alguém que estava nesse voo, peço para vocês conhecerem a minha pessoa e a minha índole. Foi uma brincadeira que chega a ser engraçada, que uma ‘bomba de peido’ cancelou o voo, mas serve de aprendizado pra eu nunca mais fazer", declarou .

Igor Campioni e Kel Ferreti foram retirados de um avião da Latam, após dizerem que “iriam soltar uma bomba” dentro do avião. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na quinta-feira (25). O voo, que tinha como destino Maceió, em Alagoas, foi cancelado.