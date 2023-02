Peido faz show de axé ser interrompido e deixa cantora ‘desorientada’ com o odor

Um show de axé foi interrompido em um bar na cidade de Tibau, no Rio do Grande do Norte, no último sábado (28), por um motivo peculiar: um peito. O odor fedorento desconcentrou até a cantora Renata Falcão, que realizava uma apresentação, e precisou paralisar após ficar incomodada com o cheiro. As informações são do UOL.

Em um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais, Renata aparece tampando o nariz enquanto canta. Uma parte do público faz o mesmo, inclusive, cobrindo o nariz com a blusa que está vestida.

Ao cantar um trecho da música “Segura o Tchan”, do grupo “É o Tchan!”, a cantora brinca com o incidente fedorento: “Nem vou dizer o que é para segurar hoje”.

Uma mulher precisou usar um spray odorizador de ambiente para tentar aliviar o cheiro desagradável no local, mas a tentativa teria falhado.