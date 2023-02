BBB 23: Durante Raio-X, Bruno Gaga solta peido barulhento; vídeo

Depois da festa do líder, Antônio "Cara de Sapato", comemorada pela noite de quarta-feira (1º), no "Big Brother Brasil 23", o participante Bruno Gaga tirou risadas durante o Raio-X na manhã de hoje por soltar um pum no confessionário.

VEJA MAIS

Ainda se recuperando da festa, Bruno disse: “Olhem a minha cara, minha gente”. Após terminar de gravar o depoimento, ficou em silêncio por um instante e logo em seguida soltou um pum. O vídeo repercutiu nas redes sociais pelos espectadores, que eternizaram o momento do brother.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)