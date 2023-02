BBB 23: paraense Paula rouba beijo de ‘Cara de Sapato’ e dispara: ‘A bucet* pisca’; assista

Nesta quarta-feira (1º), a festa do líder Antônio “Cara de Sapato”, no BBB 23, animou os participantes do reality show. Ao longo da madrugada, a paraense Paula Freitas se mostrou interessada no lutador e mandou algumas cantadas bem diretas ao brother.

Em certo momento, quando Cara de Sapato estava sentado ao lado de Tina, a biomédica apareceu e roubou um beijo do atleta de jiu jitsu, que se afastou logo em seguida.

Em outra ocasião, a paraense alterou a letra de uma música e cantou: “Ela não pode ver o Sapato que a bucet* logo pisca”. O líder apenas riu e não respondeu à moradora de Jacundá, no sudeste do Pará.

O clima continuou esquentando entre os dois durante a festa. Enquanto Paula estava dançando com Ricardo "Alface", "Cara de Sapato" surge por trás da ex-dupla de Gabriel Fop, atraindo a atenção dos colegas de confinamento: "ê, porr*", exclamou Alface.

Na festa, o lutador contou a Cezar Black que tem "algo" a resolver com uma pessoa fora da casa e não pretende se envolver com ninguém.

O possível casal dividiu opiniões na internet e gerou algumas críticas à participante, principalmente daqueles que torcem pelo casal "Cara de Sapato" e Amanda.

Veja algumas reações: