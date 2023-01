BBB 23: 'Ela estudou o BBB e deve ir bem longe', diz o irmão da paraense Paula Freitas; vídeo

Podem falar o que quiserem de Paula Freitas, mas o irmão mais novo, Paulo Gabriel, garante que a sister se empenhou para chegar onde está. Em Jacundá, município com aproximadamente 60 mil habitantes, localizado no sudeste do Estado, a novidade correu rapidamente. Paula é figura bastante conhecida na cidade e, além da carreira como biomédica, também realizava trabalhos como digital influencer local. “Ela estudou o Big Brother. Quem assiste ao programa, percebe que ela entende da dinâmica do que acontece ali. Ela via muitos vts do BBB, assistiu as outras edições, se inteirava nas redes sociais sobre o que as pessoas comentavam”, conta o irmão mais novo, Paulo Gabriel. “Ela investiu muito tempo e esforço nessa preparação. Por isso, eu acredito que ela é uma forte candidata”.

Paula é muito conhecida na cidade e ganhou apoio dos moradores (Divulgação)

VEJA MAIS

O rosto familiar na cidade foi o suficiente para que a população se mobilizasse para acompanhar todos os detalhes do reality. Na avenida Cristo Rei, porta de entrada de Jacundá, um trailer estampa o rosto de Paula com uma mensagem que diz muito sobre a percepção da população sobre a participação dela no programa, “de Jacundá para o mundo”. Até o prefeito do município entrou na torcida, providenciando a instalação de um telão de 3 metros de altura por 5 metros de largura em praça pública para que todos pudessem acompanhar os momentos da cidadã mais ilustre na casa de vidro.

Pontos de venda trazem a foto da moradora mais famosa da cidade (Tay Marquioro/ O Liberal)

“Todo mundo sempre gostou muito da Paula. Ela sempre foi muito comunicativa, sempre falou com muita gente em Jacundá. Todo mundo na cidade conhece a Paula”, detalha o irmão. “A cidade virou de pernas para o ar, mas está sendo gratificante, principalmente pela aceitação que a Paula está tendo, com tudo o que estamos vendo até agora dela na casa. Porque eu imagino que se ela fosse uma pessoa com uma alta rejeição seria tudo muito mais difícil”, avalia Paulo.

Na intimidade, quem conhece a sister garante que ela leva uma vida relativamente pacata, dividindo o seu tempo entre o trabalho, a igreja e os programas em família. Para a atendente Caroline Batista Sousa, Paula tem tudo para ir longe no jogo. “Ela é uma pessoa extrovertida, extremamente coração, cheia de humildade e sabedoria. É uma menina que transparece a bondade dela, não só com quem ela conhece, mas com todos aqueles que ela pode ajudar”, diz a melhor amiga da biomédica. “Na nossa amizade, a gente se complementa nos pensamentos, nas ideias, ela é uma pessoa que usa, de fato, o coração. Ela é muito verdadeira. Se ela tiver que falar algo, ela fala. Além de ter uma alegria extraordinária. Então acredito que a Paula está jogando super bem. Ela, de fato, é quem ela está sendo no BBB”, afirma Caroline.

Provas

O desempenho nas provas também está chamando atenção de quem gosta da competição entre os participantes. Paula tem chegado bem perto de conseguir bons resultados na disputa por benefícios importantes no jogo, como imunidade ao paredão e a liderança. “Na prova de resistência, ela foi muito bem, chegou longe, conseguiu virar a noite, ficou até 6h30. Já na prova da liderança, por 14 milésimos de segundos ela não foi a líder. Então eu vejo que ela está indo muito bem e estou muito feliz com tudo o que eu estou vendo dela lá no Big Brother Brasil. Ela é inteligente, esforçada e foi isso que levou ela para lá”, conclui o irmão.

Paulo Freitas, irmão, diz que a sister investiu tempo e esforço para entender o BBB (Tay Marquioro/ O Liberal)

Nas redes sociais, prata da casa

Ao se imaginar no confinamento de uma casa repleta de câmeras, a primeira preocupação de muita gente é a quem ficará a responsabilidade de cuidar das redes sociais. No caso de Paula, a escolha foi por uma agência local. A Nóz Comunicação, que já fazia alguns trabalhos na cidade com a sister, viu seu mundo virar do avesso. “A Paula é muito brincalhona. Então, quando ela me contou e nos convidou para administrar as redes sociais, eu não acreditei, comecei a rir. Até que a produção do programa entrou em contato comigo. Só aí a ficha caiu”, conta Talita Borges, produtora cultural e uma das idealizadoras da empresa.

Agência local foi contratada para gerenciar as redes sociais de Paula; monitoramento 24 horas (Tay Marquioro/ O Liberal)

A pequena agência nasceu em 2018, a partir da experiência de quatro profissionais em campanhas políticas. “No início, realmente éramos só quatro. Um filmava, outro editava, a gente criava. Com o desenrolar dos trabalhos, começamos a expandir a empresa, porque houve essa necessidade, com a chegada de casa vez mais clientes, mas nada comparado a isso”, explica Thiago Borges, proprietário. “Hoje, 40 profissionais são colabores fixos e, no conjunto geral, 150 pessoas, espalhadas por todas as regiões do país. Essa foi uma estrutura importante de trabalho porque nós ativamos todas as redes da Paula e há uma equipe direcionada para cada perfil, mas uma regra que a gente optou por manter foi de deixar pessoas de Jacundá como os pontos focais, uma espécie de liderança de cada uma dessas equipes. A nossa base está aqui”, completa Talita.

Aos risos, os dois comentam que nem lembram mais qual foi a última noite completa que tiveram de sono. No escritório da empresa, um monitor segue ligado 24 horas na transmissão do Big Brother. E, só para se ter uma ideia, apenas nos primeiros dias de programa, Paula saiu de 9 mil seguidores no Instagram para mais de 500 mil o que a fez ser a participante que mais cresceu proporcionalmente nas redes. Para Talita, nenhuma experiência com trabalhos anteriores chega nem perto do que está sendo a administração dos perfis da sister. “Está sendo desafiador. Eu sinto a adrenalina de uma campanha política, mas o que nós estamos vivendo dia após dia é inexplicável porque é um desafio diário. Existe um planejamento, mas que é impossível seguir à risca porque tudo é imprevisível, tudo pode mudar muito rápido. E conhecer a Paula, na nossa opinião, é uma vantagem. Uma agência de outro lugar, talvez não fizesse uma comunicação tão conectada com o que a Paula de fato é na vida particular”, avalia.