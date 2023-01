No BBB 23, paraense fica bêbada, lembra do ex e fala sobre sexo: 'te dar gostoso'

Durante a festa das líderes Larissa e Bruna Griphao com o tema "Novela de Época e Baile Funk" no BBB 23, a paraense Paula Freitas disse em conversa com Bruna que queria "Casar com o ex" e também "dar gostoso" para ele. O papo rendeu e continuou com revelações sexuais e declaração de amor para Michel Ailis, ex-namorado de Paula.

"É isso Brasil, eu quero casar com meu ex", disse Paula. Bruna Griphao perguntou o nome do ex e Paula continuou: "Michel Ailis eu te amo, p*rra. Eu te amo! Quando eu sair daqui eu quero casar com você. Quero ter filhos com você. [...] Se você quer ficar junto, se espera. Eu estou me sentindo louca. Porque bêbado só fala a verdade... Michel Ailis eu tô morrendo de saudades de te dar gostoso. Meu ex é um gostoso", disse a sister de Jacundá.

Ex de Paula, Michel Ailis, responde declaração "eu vou esperar". (Reprodução / Redes Sociais.)

O ex da participante respondeu a declaração de Paula em entrevista ao O Globo. "Ela é incrível. Eu a amo muito. Estou aqui fora e vou esperar o tempo que for preciso para encontrar com ela novamente", disse Michel Ailis, bancário de 36 anos.

Larissa e Bruna relembram a história de Paula bêbada falando do ex: "A Paulinha ficava falando 'meu ex comia meu c* gostoso, aquele moreno gostoso!'", disseram entre risos.

Confira o momento em que Paula Freitas se declara ao ex: