Internautas criticam look de Paula Freitas para a Festa do Líder: 'Ela agride a moda'

Já está rolando a primeira festa do líder do BBB 23 e os comentários fora da casa não param. A paraense Paula Freitas vem sendo alvo dos internautas nas redes sociais, pois muitas pessoas não aprovaram o "look" da sister. Ela usa um short preto com brilhos e um cropped.

Em algumas páginas de conteúdo de celebridades, no instagram, os internautas estão deixando recado. Um dos comentários é: "Ela agride a moda". Outra escreveu: "Pegou os pedaços de pano velho aqui de casa".

Ainda tiveram pessoas que associaram a roupa da parense com personagens do GTA. "A roupa inspirada nas meninas do GTA".