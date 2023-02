Entenda o que é fobia e quais são as mais incomuns, como a da Key Alves, do BBB

Durante conversas no Big Brother Brasil com os participantes do reality show, a jogadora de vôlei Key Alves chegou a relatar que, desde criança, morre de medo do cantor Michael Jackson — falecido há 14 anos. Já na madrugada da última quarta-feira (1º), a sister afirma ter visto a projeção de uma imagem do “rei do pop” em um espelho do quarto. A jogadora teve uma crise de choro logo em seguida. Comportamentos como esse não são incomuns e, de acordo com a psicóloga Luísa Terzi, de Belém, são caracterizados como fobias. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, a especialista aborda de que forma essas fobias refletem no dia a dia das pessoas e como impactam a rotina.

A fobia é um transtorno de ansiedade que se manifesta em comportamentos de medo irracional de determinada coisa, lugar, situação e até mesmo animais, como visto em alguns casos. Esse medo pode se manifestar de diversas formas como aracnofobia (medo de aranha), claustrofobia (medo de lugares apertados), astrofobia (medo de trovões e relâmpagos) ou até mesmo autofobia (medo de ficar sozinho), que são as comuns, conforme explica a especialista.

“A ansiedade de uma pessoa fóbica é desproporcional a circunstância do que ela é. A situação, às vezes, não tem uma origem de fato. A situação em si às vezes não tem origem, de fato. Às vezes, pode ser sim uma situação traumática, porque a pessoa pode ter sido traumatizada na infância com animais, por exemplo”, explica a psicóloga.

Fobias incomuns

Durante o diálogo de Key Alves com os brothers, ela comenta que alguns amigos chegaram a nomear o medo como “michaelfobia”. Apesar de estranho, existem, ainda, outras fobias bastante incomuns e que, no dia a dia, causam estranheza. “As fobias mais incomuns, por exemplo, são a gamofobia, que é o medo de casamento; a criofobia, que é o medo de gelo ou frio. E, ainda, tem as fobias novas, como a nomofobia, que é a ausência de comunicação por dispositivos móveis. A pessoa sente uma angústia e desconforto exacerbados com a impossibilidade de se comunicar com alguém no telefone". afirma.

Apesar de não saber especificamente a origem do pavor que a pessoa sente, o tratamento para o transtorno se dá por meio de acompanhamento multiprofissional — psiquiatras e psicólogos — que ajudam a reduzir os impactos e os sintomas de medo. Uma das alternativas é a terapia. E, para identificar o problema, a especialista explica que, a partir do momento em que a pessoa começa a ficar angustiada e ansiosa diante de alguma situação ou lugar, é sinal de que algo não vai bem.

“Para identificar ou suspeitar de uma fobia é quando a pessoa se sente muito mal, às vezes dores, às vezes angústia, às vezes até vontade de vomitar, coisas dos gêneros, apenas por estar presente a coisa ou o medo sobre a coisa. Se isso começar a atrapalhar o dia a dia, atrapalhar a vivência, é o momento de buscar ajuda profissional, de buscar ajuda”, detalha a psicóloga.

Principais tipos de fobia

Acrofobia: medo de altura;

Agorafobia: medo de espaços abertos ou com multidões;

Aracnofobia: medo de aranhas;

Catastrofobia: medo de catástrofes e aspectos ambientais;

Claustrofobia: medo de lugares fechados;

Fobia social: medo de pessoas e da exposição;

Glossofobia: medo de falar em público;

Hematofobia: medo de sangue, injeções e feridas;

Monofobia: medo de ficar sozinho;

Nictofobia: medo da noite ou do escuro;

Tanatofobia: medo da morte;

Zoofobia: medo de animais.

FONTE: Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional (SBIE)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)