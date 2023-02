Veja o que rolou na madrugada desta quinta-feira, 2, no BBB 23

A madrugada desta quinta-feira, 2, durante a "Festa do Líder Cara de Sapato" no BBB 23 teve beijos, flertes, edredom e, claro, muita conversa sobre o jogo. Os brothers e sister provaram que são inimigos do fim e até se recusaram a terminar a festa.

Bruna Griphao e Marvvila se desculparam. Bruna se desculpou por ter colocado a sister na Berlinda, no jogo da Discórdia. "Na hora eu fiquei chateada, mas jogo é jogo. E eu gosto de você e da sua pessoa", disse. Aproveitando as pazes, Bruna e Marvvila comentaram sobre as reações de Ricardo. "Tosco", aponta Marvvila e Bruna acha que desproporcional as atitudes.

A festa teve o tema MMA ou melhor CDS, Cara de Sapato, e incentivou os participantes a arriscarem uns "socos" na máquina. O lutador mostrou sua força quase "zerando" a máquina. A paraense Paula Freitas incentivou Bruno Gaga a socar a máquina e fingir que era a cara de Fred Nicacio.

Sarah e Amanda também se resolvem e a primeira explica que a médica não é um alvo para o paredão.

A festa rolando no jardim e Gabriel e Paula dentro da casa, conversando, sobre invisibilizar a sexualidade. Gabriel se assumiu bissexual ao beijar Fred Nicacio em rede nacional e disse que não se sentiu confortável ao ser chamado de "gay" e diante do assunto Ricardo foi ver como Gabriel estava se sentindo. "Ele ter falado comigo, foi super tranquilo. E de fato, a brincadeira, não foi uma brincadeira que eu gostei ", disse Gabriel.

Paula respondeu: "Entendi. Igual como você falou comigo, você ficou desconfortável. Você me desculpa. É uma brincadeira que eu tenho com os meus amigos, brinco com eles aleatoriamente. Eu não ando com você, não sei quem são seus amigos. As brincadeiras. Então se eu feri o seu coração, você me desculpe", se retratou.

O ator explicou para a paraense que a bissexualidade masculina é invisibilizada. Em conversa na sala da casa, Gabriel Santana conversou sobre sua sexualidade com Paula: "Eu me assumi aqui dentro. E a bissexualidade masculina é muito invisibilizada. "Os homens héteros vão me tratar como o amigo gay, e as mulheres vão me tratar como a amiga gay. Então, as mulheres sempre vão ter intimidade comigo. E eu não quero ter essa intimidade contigo, porque eu tenho tesão em você", ponderou.

E teve beijo na noite. Amanda deu um selinho em Bruna e depois um selinho na Aline.

Assim como a Viih Tube criou uma grande família no BBB, a edição 23 já tem até uma enteada. Tudo começou quando Domitila disse a Bruna que não a colocou na Berlinda, no jogo da Discórdia, por causa do pai da atriz, Kakau Orphao. Que o amava espiritualmente. A casa reagiu, após Bruna contar sobre o papo e começaram a chamá-la de "enteada da Domitila".

"Vai rolar uma resenha disso, tá? A gente vai chamar você de minha madrasta", disse Bruna. "Sou madrasta dessa, bê", retrucou Domitila.

Algumas imagens valem mais que palavras. "O pobi do Dummy":

Gustavo e Key estavam colocando fogo no Quarto Fundo do Mar.

Quando anunciaram que a festa tinha terminado, os participantes se "recusaram" a terminar a comemoração e foram fazer bagunça no quarto Fundo do Mar. "Eu não vou embora", repetiram acendendo e apagando as luzes do quarto.

Bruna, já deitada, ainda refletiu sobre as suas "madrastas"."Gente, sério, se minha madrasta ver ela vai ficar puta", disse Bruna. "Quando você ganhar o Anjo, vai ter um vídeo da Domitila", brincou Fred.