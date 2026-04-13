VÍDEO: Marciele e Chaiany se beijam após reencontro do BBB 26

Marciele e Chaiany se reencontraram pela primeira vez fora do BBB 26 nesta segunda-feira (13), no Rio de Janeiro. As duas ex-participantes do reality estiveram em um hotel e trocaram um selinho, dando continuidade à aproximação que começou durante o programa.

O encontro aconteceu após interações públicas entre as duas, incluindo flertes ao vivo no programa “Mais Você”. O momento foi compartilhado nas redes sociais por Marciele, que destacou o vínculo criado durante o confinamento.

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Ao publicar o registro, Marciele comentou sobre a relação construída com a ex-colega de confinamento.

“Um dos encontros mais esperados. Entre tantas emoções que o jogo traz, são esses laços leves, verdadeiros e cheios de carinho que permanecem”, escreveu.

No reencontro, Marciele brincou ao encontrar Chaiany. “Oi, amor. Eu amo você. Você não me traiu, não, né?”, disse. Em resposta, Chaiany também entrou no tom descontraído e fez referência ao programa. “Cadê a minha roupa de dummy? Vou vestir para você?”, afirmou.

Durante o BBB 26, Marciele e Chaiany já haviam trocado um beijo dentro da casa e protagonizado momentos de proximidade. Após a eliminação, as interações continuaram fora do programa em tom de amizade.

Em seguida, as duas trocaram um selinho e se abraçaram.