Marciele detona Jordana após eliminação no BBB 26: 'nunca seria a pessoa que eu escolheria'
Paraense esteve no Bate-Papo BBB, exibido na noite de domingo, 12
A 14ª eliminada do BBB 26, Marciele, participou do Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor após deixar a casa com 59,34% dos votos. Durante a atração, ela reagiu a um vídeo em que a ex-aliada Jordana a criticava.
No vídeo exibido durante a entrevista, Jordana fez duras críticas à então aliada dentro da casa. A advogada afirmou que Marciele a "estressa muito" e lembrou que já havia feito esses comentários antes mesmo da aproximação das duas no jogo.
Após a exibição do trecho, Gil do Vigor perguntou à eliminada se ela havia se surpreendido com as declarações. "Não, já imaginava", respondeu Marciele.
Marciele avalia relação com Jordana
A ex-participante também comentou sobre a possibilidade de ter uma relação com Jordana fora do confinamento. Marciele declarou: "A Jordana nunca seria a pessoa que eu escolheria para ser minha dupla, fora o jogo. Foi o que sobrou, para ser muito sincera."
Mesmo afirmando que já esperava as falas da ex-colega de confinamento, Marciele revelou que se sentiu atingida ao assistir ao vídeo. "Me doeu, ouvir…Ela falar que foi desde o início ... Eu estou chocada ... Falsa.", desabafou a eliminada do BBB 26.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA