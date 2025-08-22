Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Peça 'Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio' mostra a busca do ser pela verdade

Nesses tempos de extremismos, obra dessa filósofa russa é opção para descobertas acerca de como olhar o mundo e a vida. Espetáculo traz a atriz Beth Zalcman no palco do Teatro Margarida Schivasappa (Centur) nos dias 30 e 31 de agosto

Eduardo Rocha
fonte

Atriz Beth Zalcman interpreta a filósofa russa Helena Blavatsky na peça que o público vai conferir em Belém (Foto: Lucas Pacheco)

A busca da verdade marca a trajetória da humanidade, e nesse processo a vida e a obra da filósofa russa Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) são referências para quem pensa e questiona o mundo em que vive. No mundo contemporâneo, com suas guerras, agressões ao meio ambiente, impasses políticos e outras mazelas que atormentam a vida em sociedade, a peça "Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio" chega em boa hora ao palco do Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. O espetáculo será apresentado nos próximos dias 30 e 31 de agosto, tendo como protagonista a atriz Beth Zalcman e conta com a encenação a cargo de Luiz Antônio Rocha, a partir do texto original da filósofa Lúcia Helena Galvão, professora de Nova Acrópole e profunda conhecedora da obra de Blavatsky.

E quem traz o espetáculo a Belém é justamente a Nova Acrópole, instituição fundada em 1957 e que se configura como uma organização internacional que promove um ideal de valores permanentes para contribuir com a evolução individual e coletiva. "Realizamos isso por meio de três linhas de ação: Filosofia, Cultura e Voluntariado", destaca Lênon Raiol, diretor da Nova Acrópole Belém, em funcionamento há 36 anos.

Para Lênon, vale a pena conhecer a obra dessa pensadora. "Blavatsky viveu no século XIX, e, com certeza, foi uma das figuras mais notáveis do mundo moderno. Em suas viagens pelo mundo, ela recolheu um manancial de conhecimentos sobre tradições antigas, religiões orientais, mitos, simbologias, entre outros tantos assuntos fascinantes que acabaram influenciando dezenas de cientistas, escritores, filósofos, artistas, etc. Ela deixou à posteridade um legado enorme dos pensamentos mais sublimes que o mundo já conheceu", ressalta.

União

Acerca dos fundamentos das ideias de Blavatsky, Lêon Raiol diz que ela era "uma grande buscadora da União". "Durante toda a sua vida, ela afirmou que buscar a União era uma forma de retornarmos para Deus, esse mistério onde não falta nada, portanto, onde tudo está unido. Inclusive, a última frase que ela escreve, antes de morrer, foi 'Guardai a União' ".

O teatro, como diz Lênon, possibilita "comunicar por meio de uma dramaturgia simples, profunda e encantadora o exemplo desta mulher à frente do seu tempo, da sua inquietude, da sua busca pela verdade que nos contagia e nos mostra que a vida tem muitos elementos que vale a pena investigar para ampliar nossa capacidade de compreensão".

Segundo as reflexões de Madame Blavatsky, o universo é dirigido de dentro para fora, pois nenhum movimento ou mudança exterior do homem pode ter lugar no corpo externo se não for provocado por um impulso interno. Seu legado influenciou cientistas como Einstein, Thomas Edison e Flammarion; escritores como James Joyce, Yeats, Fernando Pessoa, T. S. Elliot, D. H. Lawrence; artistas como Mondrian, Paul Klee, Gauguin; músicos como Mahler, Jean Sibelius, Alexander Criabrin, Elvis Presley; além de inúmeros pensadores, como Christmas Humphreys, C. W. Leadbeater, Annie Besant, Alice Bailey, Rudolf Steiner, Gandhi e Krishnamurti. 
Em "Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio", o público faz uma travessia do irreal ao real, das ilusões à verdade espiritual, da ignorância à sabedoria que ilumina o propósito da existência, por meio do "Teatro Essencial", ou seja, a ação solista com a presença do ator e a supressão de qualquer elemento que não seja necessário. O espetáculo apresenta-se como um convite à reflexão.

Serviço:

Peça: 'Helena Blavatsk, a Voz do Silêncio' 
Local: Teatro Margarida Schivasappa (Centur)
Sessões:
No sábado, 30 de agosto de 2025, às 20h
Do domingo, 31 de agosto de 2025, às 18h
Ingressos: R$160,00 inteira | R$100,00 entrada solidária | R$80,00 meia-entrada
Onde comprar: Sympla 
Sábado e domingo


 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

MOSTRA

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia

Projeto reúne obras de Rose Maiorana, fotografias de Tarso Sarraf e peças assinadas por Felícia Assmar

21.08.25 22h57

AGENDA

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

21.08.25 11h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

CULTURA

Peça 'Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio' mostra a busca do ser pela verdade

Nesses tempos de extremismos, obra dessa filósofa russa é opção para descobertas acerca de como olhar o mundo e a vida. Espetáculo traz a atriz Beth Zalcman no palco do Teatro Margarida Schivasappa (Centur) nos dias 30 e 31 de agosto

22.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda