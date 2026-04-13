Xamã se encanta por Marciele no BBB 26 e fãs reagem: 'Eu shippo'

Um vídeo que circula pela internet mostra o momento em que o rapper Xamã se distrai ao olhar para a ex-sister Marciele durante um show no último sábado (11), durante uma festa na casa do Big Brother Brasil 26. Na ocasião, o cantor estava interagindo com os brothers que conversavam em círculo no quintal, mas acabou parando para admirar a participante e tentou disfarçar quando a câmera estava se aproximando de seu rosto.

Nos comentários do vídeo, algumas pessoas comentaram sobre a reação de Xamã e a beleza da cunhã-poranga do Boi Caprichoso. "E tem como não vibrar nessa mulher? Ela é muito linda, beleza brasileira. E tem uma energia muito linda", escreveu uma mulher. "Oxente, ele estava admirando o sorriso da morena", disse outra. "Esse câmera man merece um aumento", brincou outra pessoa. "Eu shippo", opinou um quarto seguidor.

Já outras pessoas alegaram que o cantor teria olhado para a beleza de Marciele, mas se encantou mesmo com Ana Paula. "Olhou sim, mas ficou encantado com a Ana", revelou uma mulher. "Marciele? Desconheço. Ele ficou cortejando Ana Paula o tempo todo", cutucou outra. "Ele não deu atenção para nenhuma das três, só deu atenção para Ana Paula, Juliano e Milena", disse outro. "E a piscadela pra Ana Paula", questionou outra.

VEJA MAIS

Xamã vaza informações dentro do BBB 26

A festa do Big Brother Brasil 26, que teve a presença de Xamã e Negra Li, deu o que falar nas redes sociais após o artista supostamente vazar informações a alguns participantes do programa, prática que é considerada proibida aos cantores que realizam shows no reality. Em um momento da festa, as sisters Gabriela e Marciele perceberam que o cantor estava dando mais atenção a Ana Paula, Milena, Juliano e Leandro Boneco.

O desânimo das participantes começou a chamar atenção porque as duas estavam no paredão e demonstraram que não queriam sair no último domingo (12), com o anúncio de Tadeu Schmidt, durante o programa ao vivo. O paredão que estava formado por Marciele, Gabriela e Leandro Boneco resultou na saída da cunhã-poranga, que se despediu da casa mais vigiada do Brasil após passar cerca de quatro meses no programa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)