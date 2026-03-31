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Bella Campos e Xamã estão juntos? Atriz quebra o silêncio sobre rumores de affair

Os dois atuam juntos no filme 'Cinco Tipos de Medo', que estreia em breve

O Liberal
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Xamã (à esquerda) e Bella Campos (à direita) (Reprodução/ Redes sociais)

A atriz Bella Campos negou rumores de um possível relacionamento com o cantor e ator Xamã, após especulações sobre um suposto envolvimento entre os dois. Os artistas integram o elenco do filme "Cinco Tipos de Medo" e teriam sido vistos juntos durante um evento de lançamento do longa, realizado na semana passada.

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Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, a artista afirmou que mantém apenas amizade com o colega de elenco. “Somos só amigos. Inclusive, dia 9 nosso filme está nos cinemas e eu vou amar se você for assistir”, declarou a atriz, mencionando também a estreia do projeto.

Especulações

Os rumores sobre um possível romance foram divulgadas inicialmente pelo jornal Extra. Segundo a publicação, os dois teriam se aproximado durante uma confraternização após a pré-estreia do filme, realizada na residência de Xamã, no bairro do Itanhangá, no Rio de Janeiro, com a presença de integrantes do elenco e da equipe.

Bella Campos e Xamã já haviam desenvolvido proximidade durante as gravações do longa, em 2023. Na ocasião, registros dos dois juntos circularam nas redes sociais e geraram repercussão.

À época, o artista ainda mantinha um relacionamento com a atriz Sophie Charlotte, com quem terminou recentemente. A separação foi confirmada por ela durante o período de Carnaval.

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