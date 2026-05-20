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Você já percebeu? Quase todas as novelas da Globo em exibição têm músicas de artistas paraenses 🎶

De Gaby Amarantos a Felipe Cordeiro, artistas do Pará embalam quase todas as novelas atualmente no ar na Globo e reforçam o protagonismo da música amazônica no cenário nacional

Hannah Franco
fonte

Quase todas as novelas da Globo no ar atualmente têm música de artistas paraenses (Divulgação/TV Globo)

Quem acompanha as novelas da TV Globo pode até não notar à primeira vista, mas há uma curiosidade que chama atenção: praticamente todas as produções atualmente no ar contam com músicas de artistas paraenses em suas trilhas sonoras. Do horário das seis à novela das nove, passando até pelo “Vale a Pena Ver de Novo”, sons produzidos no Pará ajudam a embalar algumas das histórias mais assistidas da televisão brasileira.

🎶 A presença constante de paraenses nas trilhas sonoras reflete um momento de forte valorização da música produzida no Estado. O destaque em novelas, festivais e plataformas digitais confirma que a música do Pará vive uma de suas fases mais relevantes e influentes no cenário nacional.

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A presença paraense começa no período da tarde. Na reprise de Avenida Brasil, exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, o público volta a ouvir “Tá Faltando Homem”, da banda Xeiro Verde.

O tecnomelody fez parte da trilha original da novela em 2012 e ficou associado à personagem Olenka, interpretada por Fabíula Nascimento.

No início da noite, a novela A Nobreza do Amor também carrega a identidade musical do Pará. A faixa “Problema Seu”, do guitarrista e produtor Felipe Cordeiro, foi escolhida para compor a trilha da trama.

Lançada em 2013, a canção mistura guitarrada, lambada e carimbó, em uma sonoridade que se tornou marca registrada do artista.

Na nova novela das nove, Quem Ama Cuida, duas cantoras paraenses marcam presença. Gaby Amarantos integra a trilha com o hit “Foguinho”, do álbum Rock Doido, enquanto Bruna Magalhães aparece na música “Cuide Bem do Seu Amor”, em parceria com Vitor Kley. A seleção evidencia a diversidade sonora da produção.

Mais do que uma coincidência, essa presença recorrente revela a força da música produzida no Pará. Ritmos como tecnobrega, carimbó, guitarrada e tecnomelody deixaram de ocupar apenas o cenário regional para conquistar espaço definitivo na cultura pop brasileira. Ao integrarem as trilhas das novelas da Globo, artistas paraenses reforçam o alcance nacional de uma produção musical que segue influenciando o som do país.

 

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