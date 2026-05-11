Zé Felipe revela que Ana Castela o bloqueou após fim do namoro e fãs reagem: 'Ela pegou ranço mesmo'

O cantor Zé Felipe revelou aos seus fãs, durante um show, que a cantora Ana Castela o bloqueou em todas as redes sociais, depois de passar cinco meses após o término do relacionamento, que ocorreu em dezembro de 2025. Os artistas namoraram por cerca de dois meses, sendo que eles engataram o namoro pouco tempo depois do fim do casamento dele com a influenciadora Virgínia Fonseca, com quem tem três filhos.

No momento em que cantava os versos de uma música que gravou em parceria com Ana Castela, o artista notou que a imagem da cantora não estava aparecendo na cenografia do palco, o que fez com que ele se incomodasse com a situação e fosse tirar satisfação com a produção do show. "Tinha que deixar pelo menos o clipe tocando aí atrás, cara. Para ver a Ana, já que ela bloqueou eu (sic) em tudo", revelou o sertanejo Zé Felipe.

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"Se tá bloqueado, é porque fez alguma coisa"

Em meio às polêmicas entre Ana Castela e Zé Felipe, algumas pessoas resgataram um vídeo em que a cantora diz que costuma bloquear, de forma fácil, os seguidores que ela deseja impedir de visualizar os seus conteúdos. “Galera, se tá bloqueado, é porque fez alguma coisa. Eu não bloqueio as pessoas à toa. Uma coisa que eu aprendi agora: bloquear as pessoas. Gente, eu amei fazer isso!”, destacou ela há alguns meses.

“Vai lá, fala m*rda, eu vou lá e bloqueio. Aí depois o que essa pessoa faz? Manda mensagem pra Odorico, Bia, pra Central pedindo pra desbloquear. Meu, tá me irritando até aqui, no meu telefone!”, complementou Ana Catela em seu vídeo publicado nas mídias sociais.

Apesar da repercussão do suposto "bloqueio", a fala do cantor levantou dúvidas sobre em quais redes sociais Zé Felipe está bloqueado por Ana Castela, já que no Instagram os dois ainda se seguem mutuamente. Mas, enquanto alguns desconfiavam, outros o criticavam. "O Zé Felipe é a prova viva de que o block dói mais que o término", escreveu uma pessoa. "Ela pegou ranço mesmo", opinou outra, referindo-se à cantora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)