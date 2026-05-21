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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (21/05)?

O filme "O Amor Mandou Mensagem" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"O Amor Mandou Mensagem" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (21/05), às 15h25, o filme "O Amor Mandou Mensagem", dirigido por Jim Strouse e estrelado por Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Céline Dion. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "O Amor Mandou Mensagem" ?

A improvável história de amor entre Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) e Rob Burns (Sam Heughan). Mira, ao perder o noivo, desenvolve um hábito peculiar, tentando superar a morte de seu grande amor. Ela manda uma série de mensagens para o número de celular que pertencia ao noivo antigo, não sabendo que o mesmo número antigo foi transferido para Rob Burns, um jornalista. Ele acaba ficando intrigado e cativado pelas mensagens românticas. Quando é designado a escrever um perfil da cantora Celine Dion, ele pede conselhos a artista em como pode conhecer Mira pessoalmente (sem ser invasivo) e conquistar seu coração.

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Veja o trailer do filme "O Amor Mandou Mensagem"

Informações do filme "O Amor Mandou Mensagem"

  • Título original: Love Again
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h45min
  • Nacionalidade: norte-americano
  • Gênero: comédia, romance
  • Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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