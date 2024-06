Dia dos Namorados: 5 filmes sobre a data para assistir com o seu amor

Nesta quarta-feira (12) será celebrada a data favorita dos apaixonados: o Dia dos Namorados. Este é o momento perfeito para uma programação especial ao lado do seu amor. Com muitas possibilidades ao longo do dia, uma ótima opção é se divertir com a pessoa amada em uma maratona de filmes sobre o dia romântico, comemorado apenas no Brasil neste mês.

Amor no Dia dos Namorados

Título original: A Valentine's Match

Ano de lançamento: 2020

Onde assistir: prime vídeo

Natalie Simmons (Bethany Joy Lenz) é demitida da rádio onde era locutora em São Francisco, na Califórnia. Para dar uma mudada de ares, ela decide retornar à sua cidade natal e ajudar a mãe no evento local de Dia dos Namorados. Lá, ela se reconecta com Zach Williams (Luke Macfarlane), um antigo amor que a decepcionou no passado.

Idas e Vindas do Amor

Título original: Valentine's Day

Ano de lançamento: 2010

Onde assistir: prime vídeo

Em uma série de histórias conectadas, moradores de Los Angeles passam por altos e baixos no Dia dos Namorados. Ao longo da data, primeiros encontros, longos relacionamentos, paqueras adolescentes e antigas paixões ressurgem para agitar a vida dos protagonistas do longa.

Zoe e Raven: Valentine's Day

Título original: Free Rein Valentine's Day

Ano de lançamento: 2019

Onde assistir: Netflix

No dia mais romântico do ano, Zoe e suas amigas partem em uma aventura à procura da Pedra da Guerreira, mas uma rivalidade vai deixar a situação ainda mais difícil e Raven terá que entrar em ação.

Amor Com Data Marcada

Título original: Holidate

Ano de lançamento: 2020

Onde assistir: Netflix

Sloane (Emma Roberts) é uma jovem que gosta de sua vida de solteira e acredita que não precisa ter um namorado. Jackson (Luke Bracey) é um solteiro divertido que foge de relacionamentos. Quando a pressão de amigos e familiares cresce para que eles encontrem um amor, os dois fazem um acordo: ser o par um do outro em ocasiões especiais, como o Natal e Dia dos Namorados, sem qualquer envolvimento amoroso.

Funny Valentine

Título original: Funny Valentine

Ano de lançamento: 2005

Onde assistir: Mubi



Josh é um argumentista que se instala em Nova Iorque em busca de sucesso e de amor, com a ajuda de dois amigos "peritos" em relacionamentos. Mas quanto mais conselhos estes lhe dão, mais as coisas correm mal a Josh. Até que, no Dia dos Namorados, conhece uma jovem e bonita mãe solteira que não quer mais se envolver de forma séria com outra pessoa.

