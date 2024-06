Bela Portugal e Afonso Capelo se apresentam em Castanhal no Dia dos Namorados

Bela Portugal e Afonso Capelo fazem show juntos, pela primeira vez em Castanhal, no Dia dos Namorados, 12 de junho, a partir das 20h na casa de recepção Salle Jardins. Será um jantar romântico ao som dos artistas paraenses que ficaram bastante conhecidos após participação no programa The Voice, da Rede Globo.

Bela e Afonso prometem deixar a noite dos apaixonados ainda mais propícia ao amor com um repertório para lá de especial.

“Será a minha primeira vez em Castanhal e vai ser muito espacial. O público vai assistir a um show com a nossa identidade e vibe musical com versões de clássicos românticos, mas com nosso jeitinho. O Afonso vai tocar tambeém e vamos ter a participação de um amigo nosso no piano. O repertório com músicas como “Endless Love” e “Can you feel love tonight”, contou Bela Portugal.

A prestação em Castanhal marca o começo do projeto em dupla dos artistas.

“Eu já acompanhava o Afonsonas redes sociais e quando voltei do The Voice fiz um show de retorno para Belém e o convidei para participar e foi assim que a gente se conheceu e desde então a gente tem participado de projeto um do outro. A ideia de fazer shows juntos é recente. Desde que passamos a ser da mesma agência, do produtor Lucas Nunes, e isso de certa forma aproximou mais o nosso trabalho”, disse Bela Portugal.

“Então o show do Dia dos Namorados em Castanhal é a estreia do nosso projeto de apresentação em dupla, paralelo ao nosso trabalho solo. Estamos muito ansiosos”, contou Afonso Capelo.

Carreiras

Isabela Portugal tem 27 anos e é bióloga por formação. Ficou famosa em 2022 quando participou do programa The Voice, da TV Globo.

“Eu me inscrevi no The Voice pela primeira vez em 2019, passei nas primeiras seletivas e foi um divisor de águas na minha vida. Comecei a acreditar no meu sonho e abri mão da minha carreira como bióloga para me dedicar inteiramente a carreira de cantora. Em 2022 veio à minha oportunidade e já com experiência porque eu já estava me apresentando profissionalmente”, contou Bela.

“Foi uma experiência única que marcou a minha vida. Fui do time do Lulu Santos e tive três cadeiras viradas que foram a do Lulu, da Iza e do Michel Teló e cheguei até a fase do remix que antecedeu a semi final. E foi um grande trampolim aparecer em rede nacional e hoje ainda colho esses frutos”, concluiu a cantora.

Afonso Capelo, tem 26 anos e começou a carreira de cantor ainda na adolescência, com 14 anos. Ele se apresentava em Belém durante eventos corporativos. A voz marcante e grave o destacou na competição da TV Globo.

“Aos 17 anos entrei no The Voice adulto, no ano de 2016. Fui um dos finalistas do programa representando o time do Carlinhos Brown. Foi incrível e marcou a minha vida, além de te aberto as portas para muitas oportunidades de trabalho. Atualmente estou trabalhando o ritmo bachata da República Dominicana e estou buscando transformar as músicas paraenses que tiveram a influencia desse ritmo e as transformando em versões para o espanhol”, contou Capelo.