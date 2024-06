Véspera do Dia dos Namorados movimenta setor varejista

Às vésperas do Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12), a correria está grande para garantir o presente do(a) amado(a). Para quem deixou para a última hora, ainda restam opções que atendem a todos os gostos e valores. A expectativa dos varejistas é que as vendas este ano cheguem até 5,6% a mais do que no mesmo período do ano passado. A data está em sexto lugar entre as mais importantes em movimentações financeiras.

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê que as vendas relacionadas ao Dia dos Namorados este ano fiquem em uma média de R$2,59 bilhões. A pesquisa faz um comparativo com as vendas de cada ano desde 2005 e apresenta os itens de bens e serviços mais consumidos na data.

Em um shopping do centro de Belém, sapatos, bolsas, cosméticos e lingeries estão entre os itens mais procurados pelos casais apaixonados.

Márcia Cristina, gerente de uma loja de calçados masculinos, conta que embora a procura tenha aumentado com a venda de tênis e sapatos casuais, a saída de produtos deste ano ainda não atingiu o esperado. “As vendas já melhoraram bastante, mas em relação ao ano passado a gente esperava um fluxo bem maior”, aponta.

A lojista acredita que os “atrasadinhos” - aqueles que deixam para comprar no último minuto - vão ajudar o setor a alcançar a meta de vendas. “Eu creio que nesses próximos dias, principalmente na véspera, quando shopping vai funcionar até às 23h, o movimento aumente bastante. O nosso estoque está abastecido e nós estamos esperando os namorados e namoradas”, comenta.

Já em uma loja de peças íntimas, a saída maior está concentrada nas lingeries, para aqueles que buscam aproveitar a data para fazer algo mais especial e trazer um novo ânimo para o relacionamento.

Paula Nunes é supervisora de vendas da loja. Ela conta que está sendo esperado um aumento de 5% nas vendas nos últimos momentos antes do dia voltado aos apaixonados.

“Nós estamos preparando a equipe, a loja e os produtos para receber a movimentação do shopping. Dia dos namorados é sempre essa grande expectativa, até maior do que no Dia das Mães”, destaca Paula.

Paula Nunes é supervisora de uma rede de lojas de lingeries (Cristino Martins / O Liberal)

Os namorados Pedro Pereira e Dayana Xavier não quiseram deixar para a última a hora e já compraram o que cada um vai dar de presente nesta quarta-feira. Mas, para manter o ar de surpresa até o fim, eles acharam melhor não revelar as escolhas.

“É surpresa! A gente sempre guarda segredo, senão perde a graça. Mas eu posso falar o preço; eu gastei uma média de R$100 com o presente para ela”, diz ele.

Quem também quis ir logo às compras para poder escolher os presentes com calma foi o casal Anelyse Trindade e Gabriel Rodrigues. Eles aproveitaram o passeio no shopping para conferir com tranquilidade as opções, em busca de encontrar a que se adequasse mais aos gostos e, principalmente, ao bolso.

“Eu estou achando que tem opção para todos os bolsos e aqui sempre foi muito variado nesse sentido. Eu ainda ‘tô’ procurando o presente, porque nada ainda me tocou. Mas, eu vou seguir procurando e acho que logo vou encontrar”, conta a advogada.

O casal Anelyse Trindade e Gabriel Rodrigues aproveitou o passeio para procurar os presentes (Cristino Martins)

Anelyse lembra ainda que, mais do que a troca de presentes, a data é especial para celebrar o relacionamento. “Celebrar sempre com muito amor, muito respeito e carinho”, afirma a jovem.

Gabriel, o namorado, brinca e faz um alerta para quem vai sair para comemorar. “Tem que ter cuidado também com as filas quilométricas que terão nos lugares”, diz ele.

Serviço:

Shopping Boulevard

Terça-feira (11/06)

Horário: 10h às 23h

Quarta-feira (12/06)

Horário: 10h às 22h